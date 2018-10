Lukijalta: Ay-liike ja hallitus napit vastakkain

Eduskunta antoi luottamuslauseen hallitukselle selvin numeroin 101–73. Koko erikoisen tapahtumaketjun ja kalabaliikin syynä oli hallituksen valmistelema pienten yritysten työntekijöiden irtisanomista koskeva lakiesitys, joka ei ole vielä edes eduskunnan käsittelyssä.

SAK yleiskokouksessaan uhosi yleislakkoa ja toimia koko maan pysäyttämiseksi. Ammutaan tykillä kärpästä.

Mistä oikein on kysymys?

Ensimmäinen ja helpoin vastaus on eduskuntavaalit ensi keväänä. Sdp:n viimeisestä vaalivoitosta ja pääministeripuolueena olosta on jo pitkä aika. Nyt on ykköspuolueen asema gallup-johtajalle tulollaan.

Ay-johtaja Antti Rinne nousi yllättäen Sdp:n puheenjohtajaksi SAK:n onnistuneella tuella ja jatkaa oppositiojohtajana kannatuksen keruuta edelleen SAK:n keinoja kaihtamattomalla tukipolitiikalla. Alkaneet ja edelleen jatkuvat poliittiset lakot ovat siitä osoituksena.

Toinen vastaus on yhä voimistuva vastakkainasettelu. Vanha porvarit vastaan työläiset rintama on saanut uudet nimet. Rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy.

Näinhän se valitettavasti usein on, mutta suuren keskiluokan ja ns. ”tavallisten ihmisten” kohdalla näin ei todellakaan tapahdu.

Suomi on maailman parhaita maita ja kymppikärjessä liki kaikilla mittareilla. Maamme talous, työllisyys ja kilpailukyky on merkittävästi parantunut tämän hallituksen aikana. Se on varmasti hyvä uutinen kaikille kansalaisille, mutta huono uutinen SAK:n ja vasemmistopuolueiden valtapyrkimyksille.

Kolmas pattitilanteeseen johtanut asia on ns. kolmikannan heikentyminen. Puhutaanpa sitten kolmikannasta tai työmarkkinaosapuolten yhteistyöstä, on aina kysymys siitä, että tärkeistä asioista on kyettävä neuvottelemaan ja keskustelemaan. Tämä pätee myös silloin, kun tulee erimielisyyttä tai neuvottelut välillä katkeavat.

Hallituksen toimintalinja ja neuvotteluvalmius on ollut tässä irtisanomislain käsittelyssä perin jäykkä ja yksioikoinen. Mitä hallitus olisi menettänyt ottamalla aikalisän ja lähtemällä ns. ”puhtaalta pöydältä” jo loppukesällä irtisanomislain valmistelussa?

Jos hallituksen arvovaltaa halutaan lisätä, se tulee aina vain tuloksista. Suuretkin erimielisyydet voidaan ratkaista neuvottelemalla.

Neljäs ja tärkein asia on koko työelämän muutos. Työnantajat, työpaikat ja niihin liittyvät keskeisetkin asiat ovat voimakkaassa murroksessa. Perinteiset jaot teollisuus-, maatalous- ja valkokaulustyöväen työpaikkoihin ovat jo historiaa. Palvelutyöpaikat ovat ainoa selvästi kasvava työala. Tietotekniikka, digitalisaatio ja robotit muuttavat maailmaa.

On käynnissä työn uusjako, jossa on arvioitava myös se, kenelle riittää töitä ja miten elävät ne, joille perinteisiä työpaikkoja ei enää riitä. Silloin puhutaan paljon isommista ja tärkeämmistä asioista kuin pienten yritysten työntekijöistä tai nykyisten työmarkkinaosapuolten ja ammattijärjestöjen välisistä kiistoista.

Suomen on pysyttävä mukana EU:n ja koko maailmantalouden muutoksissa.

Ikävä tosiasia on se, että ns. poliittisista lakoista kärsivät kaikki tässä maassa.

Pienen Suomen menestys, talouskasvu ja työllisyys voi olla pienestä kiinni. Kilpailukyvyn ja työllisyystilanteen parantaminen vaatii edelleen paljon työtä.

Varmaa on myös se, että ratkaisevin asia on maamme päättäjien – eduskunnan, hallituksen ja kaikkien työmarkkinaosapuolten – yhteinen tahtotila ja yhteistyökyky. Vastakkainasettelulla, riitelyllä ja lakoilla ei saavuteta mitään, mutta voidaan tehdä suurta vahinkoa kaikille osapuolille. Työpaikka ja työrauha ovat jokaiselle meistä tärkeitä perusoikeuksia.

Risto Kapari

sosiaalineuvos (eläkkeellä)

Turku