Lukijalta: Nato-johtoisiin jättiharjoituksiin riittää rahaa, mutta ei vanhustenhuoltoon

Kansalaisia ei liiemmin ole valistettu, että maassamme on 25.10. alkamassa sodan jälkeen suurin kansainvälinen sotaharjoitus koskaan. Niin Yle kuin muukin media ovat olleet asiasta varsin vaitonaisia samaan aikaan, kun päähuomio niissä on keskittynyt työtaistelujen mustamaalaamiseen.

Suomen valtio ei ole missään ilmoittanut, mitä maamme asevoimien osallistuminen ja harjoitusten osuus Suomessa maksaa. Huolta kannetaan lakkopäivien menetyksestä. Kun Saksa ilmoittaa kuluiksi 90 miljoonaa olisi oikeus ja kohtuus, että myös meille kerrotaan, paljonko harjoituksiin kuluu maamme varoja.

Samaan aikaan kun vanhustenhuollossa ei edelleenkään ole tapahtumassa tuiki tarpeellista resurssien lisäämistä ja laadun parantamista ammutaan maalla, merellä ja ilmassa kymmenet miljoonat ilmaan.

Sen sijaan Suomenlahdella ja Saaristomerellä paikalliseen mervoimien harjoitukseen osallistuu yhteensä yli 4 000 henkilöä, 45 pinta-alusta ja yli 12 ilma-alusta. Suomen ohella harjoitukseen osallistuvat Ruotsi, Tanska, Belgia, Italia, Alankomaat, Kanada, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Yhdysvallat ja Saksa.

Pohjoisessa, jossa Rovaniemi on Naton tukikohtana, ovat kyseessä huomattavasti suuremmat joukot. Kaikkiaan 50 000 sotilasta, yli 100 ilma-alusta ja kaikki muu aseistus on maajoukkoineen mukana.

Kyseisen Trident Juncture 2018:n on sanottu länsimediassa olevan sotaharjoitus Norjassa, yli 500 kilometrin päässä Venäjältä, mutta Rovaniemi on yksi Naton tukikohdista ja matkaa rajalle on vaivaiset noin 120 kilometriä. Yli 40 sotalaivaa kaikkine tukivoimineen on lisäksi Suomen rannikolla, aivan iskuetäisyydellä Venäjän strategisiin kohteisiin.

Maavoimien mukaan maasotaa harjoitellaan Nato-vetoisesti myös Suomen maaperällä eli länsimediat valehtelevat jälleen siitäkin. Voimakeskitys uhkaa suoraan kaikkia Venäjän elintärkeitä intressejä: Kaliningradia, Pietaria ja Murmanskia.

Suomen armeija myöntää julkaisuissaan, että kyseessä on Naton isäntämaasopimuksen velvoitteet. Siksi siis Suomi on kaikkien Naton aselajien astinlautana Venäjää vastaan. Tämä siirto liittynee siihen, että Venäjä teki tyhjäksi jälleen kerran lännen sotakoneen valmistelut Syyriaa vastaan.

Mitään tällaista ei koskaan tapahtunut kylmän sodan vuosina. Viimeksi ennen operaatio Barbarossaa Neuvostoliittoa vastaan. Oleellista onkin, että Suomen valtamedian vaikeneminen ja poliitikkojen sopivasti näille päiville keksimät sisäpoliittiset kähinät peittävät alleen Suomen historian suurimman uhkapelin.

On täysin tuomittavaa, että Saaristomeren harjoituksiin liittyen kaikki sota-alukset tulevat taas jokisuulle Turkuun. Näin meitä totutetaan jatkuvaan Naton läsnäoloon.

Outoa on, ettei eduskunnassa ole vaadittu edes isäntämaasopimuksen käsittelyä, jonka varjolla muun muassa USA:n joukoilla on täysin vapaa pääsy maahamme.

Kenraalikunta ja maan ulko- ja puolustuspoliittinen johto presidenttiä myöten ovat näiden hankkeiden takana välittämättä siitä, että kansasta kaksi kolmasosaa ei hyväksy Nato-hankkeita.

Kaija Kiessling

Suomen Kommunistisen Puolueen

Turun piirijärjestön pj.