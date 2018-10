Lukijalta: Itämeren pelastaminen vaatii merimetsokannan leviämisen rajoittamista

Itämeri on ainutlaatuinen. Saarineen ja luotoineen Itämeri on aina ollut keskeisessä asemassa sekä Suomelle että Ruotsille.

Mutta Itämeri on myös herkkä, ja tarvitsee nyt meidän apuamme.

Tällä hetkellä monta kalakantaa on heikossa kunnossa. Viimeisten vuosien aikana ammattikalastajat ovat kokeneet, miten kalansaanti on vähentynyt ja kaloissa on havaittavissa vakavia pisto- ja viiltohaavoja. Petokalat ovat vähentyneet ja planktonia syövät kalat, kuten piikkikalat ja kilohailit, ovat lisääntyneet.

Itämeren vakava tilanne vaatii nopeita ja voimakkaita, mutta kestäviä toimenpiteitä.

Rehevöityminen ja liikakalastus ovat ongelmia, jotka ovat työllistäneet meitä EU-parlamentissa. Olemme tehneet kovasti töitä saadaksemme kalastuskiintiöt kestävälle tasolle pidemmällä aikavälillä voidaksemme suojata kalakantaryhmiä ja varmistaa ammatillisen kalastamisen kannattavuuden.

EU ja kansalliset viranomaiset ovat kuitenkin pitkään jättäneet Itämeren kestävään kalastukseen kohdistuvan ison uhan, merimetson, kokonaan huomiotta.

Merimetsokantaleviää edelleen. Kanta syö isoja määriä kaloja, mikä ajaa pois muita luonnollisesti esiintyviä merilintulajeja. Merimetsot ovat uhka ekosysteemille ja ne haittaavat ammattikalastusta sekä ihmisten halua ja mahdollisuutta asua ja toimia saaristoalueilla.

Merimetsojen vahingoittamat saaret tekevät saariston rumaksi sekä saaristoasukkaille että turisteille.

Meillä on nyt jo riittäviä todisteita merimetsokannan aiheuttamasta vahingosta eri puolilla Itämerta. Todistustaakan ei tarvitse enää levätä ammattikalastajien harteilla.

EU on joissain määrin keventänyt suojelujahdin sääntöjä, mutta nämä muutokset ovat kosmeettisia. Perusongelma on jäänyt ratkaisematta.

Kansalliset tulkinnat EU:n luonto-ja lintudirektiiveistä ovat edelleen liian jäykkiä eivätkä ne ota huomioon voimassa olevia mahdollisuuksia poiketa EU-säännöistä.

Merimetsokanta on erittäin elinvoimainen sekä Suomessa että Ruotsissa. Tästä huolimatta kansalliset viranomaiset sekä Ruotsissa että Suomessa toimivat edelleen tavalla, joka kohtelee merimetsoa uhanalaisena lintuna.

Suomessa metsästys on kokonaan kielletty ja Ruotsissa luonnonsuojeluviranomainen Naturvårdsverket on virheellisesti sitä mieltä, että merimetso on uhanalainen laji.

Kun EU-komissio ei uskalla selkeyttää tai esittää muutosehdotuksia direktiiviin, kansalliset viranomaiset eivät ota ongelmaa vakavasti. Tämän takia teemme itse minkä voimme ja aiomme EU-parlamentissa ajaa ehdotuksia, jotka voivat ainakin rajoittaa merimetsokannan negatiivisia vaikutuksia.

Pienimuotoinen ammattikalastus rannikon läheisyydessä on häviävä elinkeino, joka taistelee selviytymisestään. Tämän takia on tärkeää, että kompensoimme taloudellisesti merimetsoista aiheutuvia vahinkoja myös jatkossa.

Elävän saaristoympäristön turvaamiseksi ja virkeämpien ahven-, kuha- ja silakkakantojen tukemiseksi on useiden asiantuntijoiden mielestä merimetsokantaa vähennettävä noin kolmasosaan tämän päivän määrästä. Tämän takia haluaisimme, että merimetson suojametsästykseen voitaisiin myöntää tukea EU:n meri- ja kalatalousrahastosta.

Nils Torvalds

RKP/ALDE

Fredrick Federley

Centerpartiet/ALDE