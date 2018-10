Lukijalta: Syöpä voi erkaannuttaa ystävistä

Turun Sanomissa oli kirjoitus siitä, miten syöpäsairas unohdetaan sosiaalisesti. Ei soi puhelin, ei tulla käymään. Totta!

Pelkäävätkö niin sanotusti terveet, että syöpä tarttuu?

Avopuolisoni on ollut syöpälääkityksellä vuoden. Sen aikana on kyllä ystäväpiirissä jyvät erottuneet akanoista.

Olemme molemmat olleet koko ajan kotona "neljän seinän" sisällä infektio-vaaran vuoksi, joten esimerkiksi kauppakeskukset, teatterit, tanssipaikat ynnä muut on voinut unohtaa kokonaan.

Ystäville, niille jotka ovat jaksaneet kulkea rinnallamme, on ollut ehtona, että kun he vierailevat meillä tai me heillä, mitään flunssaa tai muuta tartuntatautia ei saa olla. Emme tiedä, onko tämä rajoitus liian vaikea useimmille toteuttaa, mutta totuus on, että suhteellisen laajasta ystäväpiiristämme on pari-kolme pariskuntaa, jotka edelleen kutsuvat tai käyvät vierailulla. Sydämellinen kiitos siitä heille.

Toisten kohdalla keksitään jos jotakin syitä, ettei tarvitse kutsua vastavierailulle. Onneksi meillä on aikuiset lapset perheineen, jotka ovat sen verran valistuneita, että tietävät, että syöpä ei tosiaankaan tartu. Ja heillä on vielä ihana lemmikki, jota silitellessä tulee itsellekin parempi olo.

Pidetään toisistamme huolta ja muistetaan, että asia voi olla joskus omakohtainen.

Mummi