Lukijalta: Puolueilta tarvitaan konkreettisia ja kiireellisiä ilmastotoimia

Hallitustenvälisen ilmastopaneeliin raportti herättelee ilmastotoimiin. Ilmaston lämpeneminen yli 1,5 astetta tarkoittaisi astumista tuntemattomaan ja epävakaaseen maailmaan. Aika on vähissä, mutta vielä on toivoa, jos toimimme välittömästi.

Suomessa päästöt henkeä kohti ovat EU:n kärkeä. Hyödynnämme luonnonvaroja yli kolmen maapallon verran vuodessa ja suunnitteilla on useita teollisia hankkeita, jotka kasvattaisivat energiankulutusta ja uhkaavat ekosysteemejämme.

Korkean koulutustason maana meillä on kuitenkin hyvät edellytykset osoittaa, että meillä on rohkeutta toimia ihmiskunnan tulevaisuuden puolesta.

Tehdäkseen oman osansa Suomen tulisi olla hiilinegatiivinen, eli hiilinielujen tulisi olla päästöjä suuremmat, jo vuonna 2030. Tämä tarkoittaa pikaista luopumista fossiilisista polttoaineista ja turpeen kaivuusta ja toisaalta metsien ja muiden ekosysteemien hiilivarastojen suojelua ja hiilinielujen vahvistamista.

Tällä hetkellä ekosysteemien hiilinielu kattaa noin 48 prosenttia kaikista päästöistämme, joten metsien ansiosta meillä on mahdollisuudet kirittää aikataulua ilmastotieteen vaatimalle tasolle.

Ensi kevään vaaleista on tultava ilmastovaalit. Mutta ottavatko päättäjät ilmastohaasteen tarpeeksi vakavasti?

Eduskuntapuolueiden ohjelmia vertaillessa käy selväksi, että konkreettisimmat ja kattavimmat ilmasto-ohjelmat löytyvät vihreiltä ja Vasemmistoliitolta. Toimenpiteitä löytyy eri sektoreilta niin energiantuotannosta ja liikenteestä kuin maataloudesta ja metsistä, kotimaassa ja kansainvälisesti.

Taloudellista ohjausta edustavat ympäristölle haitallisista tuista luopuminen sekä erilaiset veroporkkanat. Näillä puolueilla tavoitetaso on myös 1,5 asteen mukainen.

Keskustalta löytyy myös konkreettinen ja kattava ohjelma, mutta sen tavoitetaso on vanhentunut, sillä hiilineutraaliutta tavoitellaan vasta vuonna 2045. Lisäksi uskottavuutta heikentää se, miten puolue on ajanut politiikkaa, joka pienentää metsiin vuosittain varastoituvan hiilen määrää.

Kokoomuksella ja sosiaalidemokraateilla ohjelmatyö on vielä kesken, mutta kummaltakin on tullut kannanottoja aiheeseen. Antti Rinne on ilmoittanut Sdp:n tavoittelevan hiilineutraaliutta vuonna 2035. Konkretiaa keinoista puuttuu vielä, mutta puolue haluaa hillitä metsien lisähakkuita. Sdp myös ehdottaa kestävän kehityksen arvolisäveroa sekä kansainvälisen ilmastorahoituksen nostoa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmälle markkinat ovat keskeinen ratkaisu ilmastonmuutokseen, joten se kiristäisi ensisijaisesti päästökauppaa. Kansanedustajat ovat kriittisiä biopolttoaineiden lisäämiselle pitkällä aikavälillä. He tukisivat sähköautoilua ja lopettaisivat fossiilisten polttoaineiden ja turpeen merkittävän energiakäytön vuoteen 2040 mennessä. Tavoitetaso on lähes päästöttömyys vasta vuonna 2050.

Nyt on aika puolustaa kaikkea mikä on meille rakasta. Siihen tarvitaan meitä jokaista.

Äänestäminen on yksi yhteiskunnallisen vaikuttamisen keino, jolla saada yhteiskuntaamme turvallisemmalle polulle. Kaikki puolueet ehtivät vielä kiriä tavoitteitaan vaaleja kohti.

Hanna Aho

Asiantuntija, ilmasto-oikeudenmukaisuus, Kepa