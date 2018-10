Lukijalta: Kasvua ja vetovoimaa kulttuurista

Turun kulttuurilautakunnan jäsenet vaativat kolmannen sektorin kulttuuriammattilaisten resurssien kohentamista (TS 13.10.). On positiivista, että merkittävän osan kaupungin kulttuuripalveluista tuottavan joukon resurssivaje on huomioitu, ja lautakunta on budjettiesityksessään ensi vuodelle ehdottanut 300 000 euron korotusta avustusmäärärahoihin.

Tosiasia on, että avustuskorotusten todellinen tarve on tätä suurempi. Elokuussa kulttuurilautakunnalle esitelty, kaupunginvaltuuston tilaama selvitys kulttuurin kolmannen sektorin ammattitoimijoiden toimintaedellytyksistä kertoo korotustarpeen olevan noin 600 000 euroa.

Kulttuurilautakunta jakaa vuosittain avustuksia ja apurahoja noin 1,3 miljoonaa euroa. Summa on pysynyt samana jo vuosia.

Kulttuurin kolmannen sektorin tuottamat palvelut ovat kehittyneet viime vuosina kiihtyvällä tahdilla. Resurssivajetta mielenkiintoisempaa on tarkastella, mitä Turku saa vastineeksi avustuksiin sijoittamilleen veroeuroille.

Turku on kaupunkistrategiassaan asettanut tavoitteekseen kilpailukyvyn kasvun, sen “perustana on, etta↔ yritykset haluavat toimia ja ihmiset asua Turussa – etta↔ alueen elinkeinorakenne pysyy jatkossakin monipuolisena ja tyo↔paikkojen ma↔a↔ra↔ kasvaa”.

Positiivisen rakennemuutoksen aikana ei ole yhdentekevää, millaisena kaupunkina Turku näyttäytyy potentiaalisille uusille asukkaille ja yrityksille. Taiteen niin sanottu vapaa kenttä tuottaa suuren osan kulttuuripalveluista, jotka edistävät kaupungin, sen asukkaiden, yritysten ja matkailijoiden hyvinvointia.

Turun kaupunkistrategia korostaa myös hyvinvoinnin edistämistä ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyä. Kulttuurin hyvinvointia tuottava vaikutus on kiistaton. Turkulaisilla kulttuuritoimijoilla on vankkaa osaamista ja valtakunnallista näyttöä kulttuurihyvinvointipalveluista, joita voidaan suunnata ja räätälöidä erilaisille kohderyhmille.

Kaupungin vision mukaan “Turku on kiinnostava ja rohkeasti uudistuva kulttuurikaupunki”. Tämän yhteisen vision toteuttamiseen kaupunki ja kulttuurialan ammattilaiset tarvitsevat toisiaan.

Taide on investointi, joka tuottaa. Voimme yhdessä luoda kasvua, hyvinvointia ja palveluita sekä turkulaisille että Turkuun tuleville.

Sanna Meska, Läntinen tanssin aluekeskus, Jusu Heinonen, Turku Jazz Orchestra, Sanna-Kaisa Karjalainen, Lasten- ja nuortenkulttuuriyhdistys Vilperi ry, Leena Kela, New Performance Turku ry, Venla Luoma, TEHDAS teatteri, Mia Nieminen, Galleria Joella / Turun Taidegraafikot ry, Sami Palsio, Kuninkaantien muusikot, Anni Sundbacka, Nukketeatteritaiteilijayhdistys Aura of Puppets ry, Petri Tähtinen, Kirjan talo – Bokens Hus ry