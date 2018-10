Lukijalta: Näköpiirissä ei kaukolämmön hintaa nostavia tekijöitä

Turun Sanomissa 6.10. julkaistussa jutussa liittyen Åbo Akademin säätiön omistamien kiinteistöjen siirtymisestä maalämpöön annettiin harmiksemme virheellisesti ymmärtää, että kaukolämmön hinta nousee vuositasolla 5–10 prosenttia. Tätä usein esitettyä väitettä haluamme oikaista, sillä näköpiirissämme ei ole tekijöitä, jotka vaikuttaisivat kaukolämmön hintaan nousevasti tulevina vuosina.

Jos tarkastellaan vain historiaa, niin kaukolämmön hinta on Turun seudulla sekä laskenut että noussut. Pääasiallinen syy hinnannousuun on ollut hiilen verotuksen jatkuva kiristyminen. Toinen tekijä on ollut jätteiden energiakäytön loppuminen Turussa.

Uudistimme kaukolämmön hinnoittelurakenteen viime keväänä. Hinnoittelurakenteen myötä kaukolämmön energiahinta vastaa paremmin uudistuvaa tuotantorakennetta ja todellisia tuotantokustannuksia. Neljän jakson kausihinnoitteluun siirtymisellä haluamme kannustaa myös asiakkaitamme energiatehokkuuteen ja kiinnittämään huomiota oman kulutuksensa tehohuippuihin.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Turun seudulla on tehty isoja investointeja uusiutuviin energiantuotantotapoihin. Kaukolämpöä tullaan tekemään yhä enenevässä määrin uusiutuvilla polttoaineilla sekä muilla päästöttömillä tuotantotavoilla.

Tulevina vuosina hiilen verotuksen vaikutus lämmön hinnoitteluun pienenee, sillä tuotannossa käytetään edullisempia ja vähemmän verotettuja uusiutuvia polttoaineita. Jo nyt Naantalin monipolttoainevoimalaitoksella käytetään yli 50-prosenttisesti uusiutuvia polttoaineita ja uuden kuljetinjärjestelmän valmistumisen myötä biopolttoaineiden osuus tulee kasvamaan.

Korvaamme myös öljyllä toimivia laitoksiamme investoimalla uusiin ympäristöystävällisempiin laitoksiin. Tuoreimpana mainiten Artukaisten höyrylaitos, jonka vihkiäisiä vietimme juuri.

Sen myötä alueella toimivat höyryasiakkaamme saavat jatkossa ympäristöystävällisesti tuotettua höyryä ja kaukolämpöä.

Myös toteutettujen isojen investointien poistot pienenevät muutaman vuoden kuluttua. Näiden tosiasioiden valossa kaukolämmön hintakehitys näyttää laskevalta.

Tehokkaalla sähkön ja lämmön yhteistuotannolla tehty kaukolämpö on toimitusvarma, kilpailukykyinen, ympäristöystävälliseen tuotantoon panostava lämmitysmuoto. Olemme sitoutuneet ympäristöystävällisen energiantuotannon lisäämiseen ja kaupungin yhteisiin ilmastotavoitteisiin.

Tavoitteemme on, että yli 50 prosenttia myymästämme sähköstä ja lämmöstä on tuotettu uusiutuvilla tuotantomuodoilla vuoteen 2020 mennessä. Sen tavoitteen tulemme saavuttamaan etuajassa. Ja uusi rima on jo asetettu korkeammalle.

Jari Kuivanen

johtaja, Lämpö-yksikkö,

Turku Energia