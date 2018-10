Lukijalta: Valtion investoitava kävelyyn ja pyöräilyyn

Johtavilla poliitikoilla tuntuu olevan yhtenäinen näkemys, että liikenteen päästöjä vähennetään autokantaa uudistamalla. Tätä samaa laulua on jo laulettu pitkään, mutta silti liikenteen hiilidioksidipäästöt ovat edelleen 1990-luvun alun tasolla.

Keskustelussa unohtuu, että tehokkain, halvin ja nopein tapa vähentää liikenteen päästöjä on vähentää autolla ajettuja kilometrejä eli autoilun liikennesuoritetta. Tuijottaminen pelkkään autojen tuottamiin päästöihin kilometriä kohden onkin vienyt liikennepolitiikkaa ilmastopäästöjen osalta harhaan.

Meidän pitää vähentää liikennesuoritetta erityisesti kaupunkiseuduilla, joissa vaihtoehtoja on tarjolla. Potentiaalia on paljon: puolet suomalaisten automatkoista on alle viiden kilometrin pituisia. Tämä on luontevaa, sillä autoilu on tehty sujuvaksi ja helpoksi massiivisilla infrainvestoinneilla 1950-luvulta lähtien.

Hallitus hyväksyi keväällä kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman. Jos ohjelma toteutetaan, niin vuonna 2030 meillä kuljetaan isompi osa matkoista kestävillä ja terveellisillä liikennemuodoilla.

Ongelmana on, ettei hallitus ole löytänyt yksimielisyyttä toimenpiteiden rahoituksesta. Jo ensi vuoden budjettiin tarvitaan ehdottomasti oma momentti kuntien kävelyn ja pyöräilyn hankkeiden tukemiseen.

Jalankulun ja pyöräilyn kannattavimmat investoinnit tapahtuvat kuntien katuverkolla ja siksi niihin satsaaminen on erityisen tärkeää.

Lisäksi valtion tulee ensi vuonna investoida myös joukkoliikenteen solmukohtien pyöräpysäköinnin parantamiseen. Näin saadaan yhdistettyä pyöräilyn nopeus ja joustavuus lyhyillä matkoilla junien nopeuteen ja mukavuteen pidemmillä matkoilla.

Matti Koistinen

toiminnanjohtaja

Pyöräliitto ry