Lukijalta: Taiteeseen ja kulttuuriin panostettava valtakunnallisesti ja paikallisesti

Julkinen tuki on Suomen kaltaisessa maassa tärkeä edellytys monipuoliselle ja kehittyvälle kulttuurikentälle.

Toiminta-avustuksilla ja apurahoilla tuetaan koulutettujen ammattilaisten tekemää taiteellista työtä ja samalla toimintaa, joka luo uusia elämyksiä ja kokemuksia ihmisille. Samalla on tärkeää kehittää uusia ansaintamalleja taiteellista työtä tekeville.

Teknologisen kehityksen myötä niin taiteen kuin luovien alojen rooli tulee korostumaan, ja jo tällä hetkellä taide ja kulttuuri ovat esimerkiksi monien suurten kaupunkien keskeisimpiä vetovoimatekijöitä.

Taiteen ja kulttuurin roolin korostuminen ei kuitenkaan vielä näy suurempina panostuksina rahoitukseen. Taiteellista työtä tekevien tulotaso on usein matala ja työskentely vuorotellen ja limittäin niin palkkatyösuhteissa kuin itsensätyöllistäjänä on yleistä.

Harva pystyy elättämään itsensä taiteen tekemisellä ja taiteen tuki- ja apurahajärjestelmät eivät ole pysyneet yleisen kustannustason ja taitelijoiden määrän kasvun mukana. Tämän seurauksena esimerkiksi kilpailu apurahoista on entistä kovempaa.

Monet pitkään valmistellut uudistukset, kuten kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistaminen, jäävät tekemättä tai toteutuvat vain osittain resurssien puutteen takia.

Taiteen ja kulttuurin osuus valtion budjetista on pysynyt pitkälti muuttumattomana viimeisten vuosien aikana. Vuosina 2010–2018 osuus on pysynyt tasaisesti noin 0,8 prosentin tasolla. Tämä on selvästi liian vähän kasvaneisiin tarpeisiin nähden.

Seuraavalla vaalikaudella tulee ottaa tavoitteeksi taiteen ja kulttuurin valtion budjetin osuuden nostaminen yhteen prosenttiin. Tällainen prosenttiperiaate vastaisi vuoden 2019 talousarviossa noin sadan miljoonan euron lisämäärärahaa.

Sadan miljoonan lisäpanostus on suuruudeltaan samaa luokkaa kuin hallituksen käyttöön ottama verotuksen yrittäjävähennys (yli 120 miljoonaa) tai vapaaehtoisen työeläkevakuutuksen verotuki (noin 90 miljoonaa). Se on vajaa puolet siitä, mitä hallitus ohjaa ensi vuoden budjetissa sote- ja maakuntauudistuksen ”valmistelun ja toimeenpanon tukeen ja ohjaukseen” (211 miljoonaa) tilanteessa, jossa koko uudistus on vielä täysin auki.

Vasemmistoliitto on sitoutunut taiteen ja kulttuurin prosenttiperiaatteeseen.

Panostuksia taiteeseen ja kulttuuriin tarvitaan yhtä lailla täällä Turussa. Turku teetti tänä vuonna selvityksen kulttuurin vapaan kentän toimijoiden tilanteesta, jossa todettiin, että vapaan kentän tuki ei ole riittävä suhteessa toiminnan vaikuttavuuteen ja sen merkitykseen Turun kaupungille.

Selvityksessä arvioidaan lisämäärärahan tarpeen olevan vähintään 600 000 euroa. Se ei ole mahdoton tavoite kaupungissa 1,5 miljardin vuosittaisella budjetilla.

Kun neuvottelut ensi vuoden talousarviosta alkavat, on valtuustolla myös Turussa mahdollisuus osoittaa aitoa sitoutumista taiteen ja kulttuurin edistämiseen.

Li Andersson

kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu (vas)