Lukijalta: Yhtäläiset terveydenhoitopalvelut kaikille opiskelijoille

On valitettavaa, että eräät keskeiset erikoislääkäripalvelut eivät jatkossa kuuluisi korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon piiriin. Psykiatriset palvelut jäisivät lakiesityksen mukaan terveydenhuollon ulkopuolelle. Samoin vaihto-oppilaille annettava terveydenhuolto.

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestäisi jatkossa Kansaneläkelaitos ja palvelut tuottaisi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS).

Uudistuksen yhteydessä on tarkoitus laajentaa nykyisin niin kutsutuille yliopisto-opiskelijoille tarkoitetut YTHS:n tuottamat palvelut myös ammattikorkeakouluopiskelijoille vuodesta 2021 alkaen. Loistavaa!

Kysyntä opiskelijoiden mielenterveyspalveluista on lisääntynyt vuosittain ja yliopistot ovatkin palkanneet omia psykologeja vastaamaan kysyntään. YTHS on tarjonnut psykiatrisia erikoispalveluja, ja psykiatristen erikoislääkäreiden palveluja on käytetty entistä enemmän.

Lakiesityksen mukaan kyseiset psykiatriset erikoislääkäripalvelut eivät enää olisi korkeakoulujen opiskelijaterveydenhuollon piirissä samalla kun terveydenhuollon piiriin tulevat myös ammattikorkeakouluopiskelijat.

Myös vaihto-oppilaat rajataan lakiesityksen ulkopuolelle.

Avun ja hoidon tarvetta ei tule hajottaa eri tuottajille vain siitä syystä, että henkilö on esimerkiksi tutkintoa suorittava opiskelija tai vaihto-opiskelija. Kaikille opiskelijoille tulee tarjota yhtäläiset terveydenhuoltopalvelut.

Lakiesitys on lausuntokierroksella, joten toivottavasti siihen saadaan vielä järkevät muutokset aikaan.

Ulla Achrén

Turun kaupunginvaltuutettu (r)