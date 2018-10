Lukijalta: Työperäistä maahanmuuttoa edistettävä 

Maahanmuuttokeskustelu Suomessa keskittyy usein turvapaikanhakijoihin. Toisin kuin julkisesta keskustelusta voisi päätellä, turvapaikan haku ei ole yleisin Suomeen muuttamisen syy.

Viime vuonna Suomeen myönnettiin yli 33 000 oleskelulupaa. Valtaosan tulijoista tänne toi työ, perhe tai opiskelu. Kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvista myönnettiin vain 13 prosenttia.

Erityisesti työperäisten maahanmuuttajien osuus on ollut voimakkaassa kasvussa. Ja hyvä niin, sillä tekijöitä tarvitaan.

Töitä ja tulijoita olisi enemmänkin, mutta nyt hakemukset jumittavat viranomaisten paperiruuhkassa. Turhaa byrokratiaa aiheuttavasta tarveharkinnasta pitäisi jo viimein luopua. Arvioiden mukaan Suomen työperäinen maahanmuutto pitäisi noin kolmin-nelinkertaistaa kattamaan väestön ikääntymisen vaikutus.

EU-kansalaisten oikeuksiin kuuluu vapaus tehdä työtä koko unionin alueella. Tämä on tiivistänyt erityisesti Suomen ja Viron välistä työssäkäyntiä. Suomessa asuvasta yli 120 000 ulkomaan kansalaisesta peräti 50 000 on Virosta.

EU:n ulkopuolelta Suomeen tullaan töihin eniten Ukrainasta ja Venäjältä. Toisaalta niin sanottuja erityisasiantuntijoita, joita erityisesti ICT-alalle on kaivattu, on saatu eniten Intiasta. Viimekin vuonna lähes tuhat.

Vaikka turvapaikanhakijoiden osalta tilanne näyttää nyt rauhoittuneen sekä Suomen että koko Euroopan tasolla, vielä on paljon työtä tehtävänä. Näin suureen ongelmaan Euroopan unionin on vastattava yhteisesti. Euroopan lähialueille on saatava rauhaa, vakautta ja ihmisille elämän mahdollisuuksia omilla kotiseuduilla.

Keskeistä on uudistaa järjestelmää niin, että kansainvälinen suojelu ja turvapaikat pystytään selkeästi kohdistamaan kaikkein eniten turvaa tarvitseville. Niille maahanmuuttajille, jotka haluavat tulla Eurooppaan ensisijaisesti tekemään työtä ja yrittämään, on oltava selkeästi muita väyliä kuin turvapaikan haku.

Eurooppa vanhenevana mantereena tarvitsee lisää asukkaita ja tulijoita. Vuonna 2020 jo neljännes EU-maiden asukkaista on yli 65-vuotiaita. Seuraavien vuosien aikana miljoonia ihmisiä jää pois työmarkkinoilta. Suomessakin väestön kasvu on viime vuodet ollut positiivista nimenomaan maahanmuuton ansiosta.

Osaavasta työvoimasta käydään tiukentuvaa kisaa myös kansainvälisesti. Kymmenisen vuotta sitten Euroopan unioni lanseerasi työperäiseen maahanmuuttoon ”sinisen kortin” vastineeksi Yhdysvaltain vihreälle kortille ja Kanadan pisteytysjärjestelmälle. Tavoitteena oli houkutella korkean tason erikoisosaajia työhön EU-alueelle.

Sinisen kortin ehdot asetettiin kuitenkin varsin korkealle: korkeakoulututkinnon lisäksi vaaditaan työpaikka, jossa ansiotaso on vähintään 1,5 kertainen kyseisen EU-maan alan keskiansioon nähden.

Kortti on vetänyt heikosti, lähes kaikissa EU-maissa omat kansalliset järjestelmät ovat olleet toimivampia. Esimerkiksi Suomeen EU:n sinisellä kortilla tulijalta vaaditaan yli 4600 euron kuukausipalkka, kun taas kansalliseen ”erityisasiantuntijan” oleskelulupaan riittää 3000 euron palkka.

Nyt EU:n sinistä korttia koskeva erikoisosaajadirektiivi on uudistettavana. EU-parlamentti käsitteli muutokset jo vuosi sitten, ja neuvottelut haluttaisiin saada pikaisesti päätökseen.

Tarkoitus on höllentää palkkatasovaatimusta, kuitenkin minimissään alan keskipalkan tasolle ja mahdollistaa korkeakoulutettujen lisäksi sinisen kortin käyttö muillekin korkean tason ammattilaisille.

Jatkossa EU-parlamentin tavoitteena on saada luotua vastaavaa yhteistä väylää muillekin työperäisille maahanmuuttajille. Jotta Eurooppa säilyy jatkossakin menestyvänä ja hyvinvoivana mantereena, se tarvitsee uusia tulijoita ja tekijöitä myös muualta maailmasta.

Henna Virkkunen

Europarlamentaarikko