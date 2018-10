Lukijalta: Onko sähkö järkevä vaihtoehto biopolttoaineille?

IPCC:n raportti on herättänyt paljon keskustelua hiilidioksidipäästöjen rajoittamisesta ilmaston lämpenemisen vähentämiseksi.

Siksi kysynkin, mihin ovat hävinneet biopolttoaineet vaihtoehtona? Korvaaja löytyisi sekä dieselille (Nesteen Neste My biodiesel) kuin myös bensiinille (St1:n jätteistä valmistettava E85-polttoaine).

Onkin outoa, että verotus ei tue riittävästi uusiutuvan polttoaineen käyttöä. Tämä aiheuttaa tilanteen, jossa valtio ohjaa kuluttajaa ostamaan perinteisiä polttoaineita ja niitä käyttäviä autoja.

Miksi biopolttoaineita ei tueta reilulla verohelpotuksella? Esimerkiksi Nesteen biodiesel on huomattavasti kalliimpaa kuin vastaava perinteinen diesel. E85 on taas bensiiniä halvempaa ja osasyynä on pienempi energiantiheys ja siitä johtuva suurempi kulutus.

Toki asiasta on otettu valtion puolelta koppi ja nykyään voit muuttaa bensiiniauton etanolikäyttöiseksi muutoskatsastuksella, mutta aikarajana on 31.12.2006, jonka jälkeen rekisteröidyille autoille vaaditaan tutkimuslaitoksen tai hyväksytyn asiantuntijan lausunto.

Käytännössä tämä tarkoittaa uudemmille autoille useamman tuhannen euron arvoisen mittauksen tekemistä. Kahden sadan euron muuntotuki ei paljoa lohduta.

Haluaako tässä kohtaa verottaja maksimoida verokertymän uudemmilta ajoneuvoilta vai yritetäänkö rajoitusta perustella uudemmalla päästönormilla ja siten ympäristöystävällisyydellä?

Eikö E85:n käytön pitäisi sinällään jo olla ympäristöteko, jos kerran hiilidioksidipäästöt ovat jopa 80 prosenttia pienemmät vastaavaan bensiiniä käyttävään autoon verrattaessa? Veikkaan itse ensimmäistä.

Sen sijaan meillä hehkutetaan sähköautoja ja nostetaan ne ratkaisuna ympäristöongelmiin. Hurjimmat maalailevat ajatusta, jossa 90 prosenttia Suomen henkilöautoista olisi vuoteen 2035 mennessä sähkökäyttöisiä (TS 11.10. "Lihavero, sähköautot ja avohakkuut pannaan"). Tällaiset ulostulot ovat puhtaasti epärealistisia.

Yli kahden miljoonan henkilöauton lataamiseen tarvittava sähkön määrä on valtava, eikä siihen riitä pari uutta ydinvoimalaa. Tuulisähköllä ja aurinkopaneeleilla ei tätä energian tarvetta saada järjestettyä talvikuukausina.

Onko edes selvitetty, kestäisikö Suomen sähköinfra tällaisen muutoksen? Käytännössä sähköä jouduttaisiin ostamaan ulkomailta moninkertaisesti nykyiseen verrattuna ja sähkön hinta räjähtäisi käsiin. Vaikutukset kuluttajalle olisivat merkittävät.

Biopolttoaineiden käytön hyötynä olisi myös liikenteen energiaomavaraisuuden kasvu, josta olisi hyötyä mahdollisessa katastrofitilanteessa ja sotilaallisessa konfliktissa, puhumattakaan lisääntyvistä työpaikoista.

Rami Lammi

auto- ja kuljetustekniikan insinööri

Kaarina