Lukijalta: Lastensuojelussa panostettava tukeen sijoituksen loppuvaiheessa

Sijaishuolto näyttää usein epäonnistuvan tärkeimmässä tehtävässään: lapsen ja nuoren hyvinvoinnin lisäämisessä.

Sijaishuollon keskeisenä tavoitteena tulisi olla lasten tukeminen itsenäiseen selviytymiseen aikuisina. Tutkinnon suorittaminen suojaisi sijaishuollossa olevia lapsia monilta sosiaalisilta ja terveydellisiltä ongelmilta, kuten työttömyydeltä ja mielenterveysongelmilta.

Sijaishuollossa mahdollistuu paljon hyvää. Nuori voi saada koulun käytyä ja monen vuoden jälkeenkin kiittää saamastaan avusta. Kuitenkin huostaanotettuina kasvaneiden elämässä on valtavasti riskitekijöitä myös myöhemmin.

SOS-Lapsikylästä itsenäistyneistä tehdystä tuoreesta selvityksestä käy ilmi, miten hyviä tuloksia opintojen tukemisella voidaan saavuttaa.

Kaikilla tarkastelussa mukana olleilla lapsikylässä kasvaneilla oli peruskoulu suoritettuna ja koulutustaso yleisesti korkeampi kuin sijoitettuna kasvaneilla nuorilla keskimäärin.

Se on pitkäjänteisen työn tulos: koulunkäynnin tukeen on panostettu jo 50 vuoden ajan ja mahdollistettu nuorille yksilöllistä apua esimerkiksi läksyjen teossa. Nuorten omia voimavaroja on tuettu ja tarjottu myös kesätyö- ja harjoittelupaikkoja.

Lastensuojelussa olisikin resursoitava entistä enemmän lasten tukemiseen sijoituksen loppuvaiheessa ja tuettava itsenäistymistä myös jälkihuollon toimenpitein.

Lastensuojelun on huolehdittava siitä, että täysi-ikäistyessään sijoitettu nuori saa riittävän tuen keskeneräisten opintojensa ajaksi. Tämä voi tarkoittaa sijoituksen jatkamista täysi-ikäisenä tai jälkihuollon erityistoimia opintojen loppusuoralla.

Mikäli nuori huostaanotetaan tilanteen ollessa jo todella kriisiytynyt ja aikaa sijaishuollolle on vain vuosi ennen täysi-ikäisyyttä, voi tuki jäädä kannatteluksi ja päivästä toiseen selviämiseksi.

Millainen tuki on sellaista, joka mahdollistaisi hyvän lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden elementit? Tämä vaatii koko palvelujärjestelmän kriittistä tarkastelua.

Johanna Hedman

kehittämispäällikkö

SOS-Lapsikylä