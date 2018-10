Lukijalta: Askel kerrallaan kohti asunnottomuuden poistamista

Pesänsä on peipollakin, kontiolla kotonsa – ihminenkö ilman olisi? Eino Leinokin tiesi, ettei kukaan halua olla ilman kotia. Koti merkitsee turvaa ja rauhaa – se on jokaisen oman maailman keskipiste.

Asunnottomuus on iso inhimillinen ongelma, jonka ratkaisemiseen pitää panostaa niin kauan, ettei kukaan joudu yöpymään yön kylmyydessä. Syyt asunnottomuuteen ovat moninaisia ja taustalla on monesti henkilökohtaisia tragedioita, joita alkoholi ja päihteet usein pahentavat. Asunnottomuus vie nopeasti sivuraiteelle.

Suomessa asunnottomuuden hoitoon on panostettu uudella tavalla viimeiset kymmenen vuotta ja onnistuttu ottamaan merkittäviä askelia eteenpäin. Hyvää työtä on tehty monen hallituksen aikana. Suomi on ainoa Euroopan maa, jossa asunnottomuus on vähentynyt. Pitkäjänteinen työ on tuottanut tulosta ja Suomen malli on herättänyt kiinnostusta myös maailmalla.

Suomessa on panostettu järjestelmällisesti pitkäaikaisasunnottomuuteen ja siirrytty nyt ennaltaehkäisyyn. Asunnottomuusohjelmien aikana (2008–2018) pitkäaikaisasunnottomuus on vähentynyt noin 45 prosenttia ja kaikkien asunnottomien määrä onkin laskenut noin tuhannella henkilöllä.

Suomessa käyttöön otetun ”asunto ensin” -periaatteen keskeinen ajatus on, että ensin hankitaan asunto ja sitten keskitytään muiden ongelmien ratkaisuun. Kun ihmisellä on oma koti eikä energia mene seuraavan yöpymispaikan miettimiseen, on helpompi ratkoa muita sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.

Vuonna 2016 hallitus käynnisti asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman, jonka tavoitteena on jatkaa asunnottomuuden vähentämistä.

Tuen tarve tulisi tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta asunnon puuttumiseen liittyvät moninaiset ongelmat voitaisiin välttää. Asumisneuvonnan ennaltaehkäisevä vaikutus on todistettu. Asunnottomuuden ennaltaehkäisy on laaja kokonaisuus, joka liittyy niin asuntotuotantoon, vuokraustoimintaan, mielenterveys- ja päihdepalveluihin kuin muihin arjen hallintaa tukeviin sosiaalipalveluihin.

Myös työllisyyspolitiikka, perheiden hyvinvoinnin tukeminen ja kotoutuminen ovat osa asunnottomuuden torjuntaa.

Kaupungeilla, järjestöillä ja säätiöillä on iso rooli ohjelman toteuttamisessa. Useissa kaupungeissa ennaltaehkäisevä asunnottomuustyö käynnistyi nimenomaan kolmannen sektorin toteuttamissa hankkeissa. Myös seurakunnat ovat olleet työssä aktiivisesti mukana.

Hyvästä kehityksestä huolimatta Suomessa oli vuoden 2017 lopussa asunnottomia henkilöitä edelleen yhteensä noin 7 100. Se on aivan liian iso joukko ihmisiä ilman kotia.

Monille määrä voi olla yllätys, sillä asunnottomia ei välttämättä huomaa kaduilla – ylivoimainen enemmistö yöpyy kavereiden tai tuttavien luona. Suomen asunnottomista reilut 6 600 on yksineläviä ja vähän yli 200 perheitä. Haasteita asunnottomuuden kitkemiseksi siis riittää.

Viime kevään kehysriihessä hallitus asetti tavoitteeksi asunnottomuuden puolittamisen vuoteen 2022 mennessä. Mietittäessä keinoja tavoitteen saavuttamiseksi on samalla otettava huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat suuret muutokset, sote- ja maakuntauudistus ja kuntien kasvava rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Puolittamistavoitteen toteutumiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä kuntien, uusien maakuntien, palveluntuottajien sekä järjestöjen kesken.

Sote- ja maakuntauudistuksen lähestyessä on pidettävä huoli, että hyvät asunnottomuustyön käytännöt ja menettelytavat säilyvät. Ennaltaehkäisyn kannalta keskeisiä palveluja jakautuu kuntien ja maakuntien vastuulle.

Kunnan asuntopolitiikka on asumisen kivijalka, kun taas sosiaali- ja terveyspalvelut, kuten sosiaalihuollon asumispalvelut, siirtyvät maakunnan järjestämisvastuulle. Kunnalla säilyy asumisen, kaavoituksen ja maankäytön ja lähipalvelujen tehtävät. Näin kuntien kiinteistöyhtiöiden asuntotarjonta on edelleen keskeistä asunnottomuuden hoidon kannalta.

Hallituksen yhtenä kärkihankkeena on asuntorakentamisen lisääminen. Keskeisessä roolissa tässä ovat suurimpien kaupunkien ja valtion väliset maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukset, joissa määritellään mm. tavoitteet kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon osalta. Jatkossa sopijapuolet voisivat asettaa kunnianhimoiset määrälliset tavoitteet myös asunnottomuuden vähentämiseksi.

Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen lisäämiseksi ja asumiskustannusten hillitsemiseksi on korkotukilainsäädäntöä parannettu. Kohtuuhintaisia asuntoja voi nyt hankkia valtion tuella myös olemassa olevasta asuntokannasta. Edullista vuokra-asuntotarjontaa on haluttu lisätä myös pääomittamalla valtio-omisteista A-Kruunua.

Jatkossakin vastuunkantajia tarvitaan useassa ministeriössä, tulevissa maakunnissa sekä kunnissa. Asunnottomuuden poistaminen kokonaan ei ole mahdoton tehtävä, kun teemme sen yhdessä.

Annika Saarikko

perhe- ja peruspalveluministeri (kesk)

Kimmo Tiilikainen

asunto-, energia- ja ympäristöministeri (kesk)