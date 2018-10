Lukijalta: Ilmastonmuutos seurausta paljon isommasta ongelmasta

Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC nosti syystäkin ilmastonmuutoksen tapetille. On kuitenkin hämmentävää, ettei räjähtävästä ihmispopulaation kasvusta ole puhuttu läheskään yhtä paljon, vaikka ihminen on tärkein yksittäinen syy ilmaston poikkeuksellisen vauhdikkaalle muuttumiselle.

Jokainen elävä ihmisolento kuluttaa maapallomme resursseja ravinnon ja energiankulutuksen muodossa. Ihmisen asuinpaikalla on kuitenkin suuri merkitys.

Ristiriitaisesti Afrikassa, jossa yksittäisen ihmisen hiilijalanjälki on verrattain pieni, väestönkasvun ennustetaan nelinkertaistuvan vuosisadan loppuun mennessä. Sen sijaan me länsimaalaiset olemme kunnostautuneet planeettamme riistämisessä, minkä vuoksi onkin ollut suuri helpotus lukea uutisia siittiöiden laadun heikkenemisestä ja syntyvyyden alenemisesta myös Suomessa, mikä johtaa luonnonvarojen kuluttajien vähenemiseen.

Väestönkasvusta seuraa lukuisia ongelmia: heikkenevä terveydenhuolto ja koulutus, työttömyyttä sekä pulaa puhtaasta vedestä, ravinnosta ja energiasta.

Eksponentiaalisesti kasvava väestö tarvitsee isompia viljelymaita ja enemmän energiaa kuluttaen samalla yhä enemmän ympäristöä ja lisäämällä eriarvoisuutta.

Ilmastonmuutoksen eteen tehtävän työn tulokset valuvat hukkaan samaa tahtia kuin väestö kasvaa. Eksponentiaalinen väestönkasvu ja ravinnon ja energian tuottaminen nykyisellä teknologialla on yksinkertaisesti kestämätön yhtälö.

Afrikka kärsii eniten räjähtävästä väestönkasvusta ja samalla ilmastonmuutoksen seuraukset koettelevat sitä kaikkein rajuimmin. Ilmastonmuutos ja väestönkasvu eivät ole kaksi erillistä ongelmaa, vaan pikemmin toisiinsa vuorovaikutuksissa olevat ongelmat.

Jos väestömäärä saataisiin kuriin, kenenkään ei tarvitsisi luopua Mallorcan matkoista ja lihansyönnistä. Vastaavasti jos ilmaston lämpenemistä saataisiin hillittyä, ilmastopakolaisuus vähenisi.

Parhaat työkalut väestönkasvun pysäyttämiseen on viedä feminismiä sinne missä sitä eniten tarvitaan eli maihin, joissa perhesuunnittelu on täysin yhteisön miesten hallussa ja jossa naisten oman kehon itsemääräämisoikeus on pelkkä kaukainen unelma.

Tämän lisäksi kehitysmaihin ei tulisi viedä mitään muuta kehitysapua kuin kondomeja ja tietoa ilmastonmuutoksen ja väestönkasvun seurauksista.

Luonto toimii niin, että liian isoksi kasvanut populaatio yleensä kutistuu, kun ympäristön kantokyky ylitetään. Vaikka kokonaishedelmöitysluku onkin jo muutamissa maissa kääntynyt laskuun, meillä ei ole aikaa tuhlattavana, sillä ihmispopulaatio koettelee jo nyt maapalloa ennennäkemättömällä tavalla.

Ilmastonmuutoksen lisäksi myös väestönkasvun rajoittamisen suhteen on siirryttävä puheista tekoihin. Voimme kuitenkin itse vaikuttaa siihen, yritämmekö hillitä syntyvyyttä ennen kuin luonto ottaa ohjat omiin käsiinsä.

Miro Kankare

opiskelija ja kuluttaja