Lukijalta: Työntekijöiden kaltoinkohtelu on todellisuutta

Hallituksen suunnitteleman irtisanomislain ympärillä vellovan keskustelun yhteydessä on SAK:n mainoskampanjaa ”viimeinenniitti” syytetty vääristelystä ja liioittelusta. Mainoksessa sairaslomalla oleva työntekijä tuo työturvallisuusasian pomon tietoon ja työnantajan reaktio on lopputili.

Koen nämä syytökset kovin loukkaavina työssään epäoikeudenmukaista kohtelua kokeneiden työntekijöiden puolesta.

Työntekijöiden kaltoinkohtelu joillakin työpaikoilla on todellisuutta.

Miltäköhän syytökset valehtelusta tuntuvat työntekijästä, joka kirjaimellisesti sairasloman takia potkittiin ulos talosta; siis pahoinpideltiin? Entä työntekijästä, jota on uhattu työpaikallaan väkivallalla yrittäjän toimesta? Tai työntekijästä, joka vaatii työpaikan ilmanvaihdon korjaamista, koska sisätiloissa käsitellään vaarallisia kaasuja ja kemikaaleja ja tämän myötä saa potkut?

Nämä ovat tositarinoita aivan viime viikoilta.

Tietysti kelvottomat yrittäjät ovat harvassa, mutta niille irtisanomisperusteiden höllentäminen olisi lottovoitto, eikä sitä pidä sallia.

Toisaalta on myös olemassa joitain huonoja työntekijöitä, eikä heidänkään ehdoilla saa peliä pelata.

Nykyinen irtisanomislaki mahdollistaa työntekijän irtisanomisen tälläkin hetkellä, jos asiallinen syy irtisanomiselle on. Ongelma on, että osa yrittäjistä ei tunne työelämän pelisääntöjä eikä osaa puuttua asioihin.

Liittojen vastatoimien myötä kauhistellaan, kuinka Suomi menee konkurssiin pelkän ylityökiellon vuoksi.

Pitää muistaa, että normaaleissakin olosuhteissa ylityö on aina vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Jos työpaikoilla tuotanto pysähtyy jo väliaikaisen ylityökiellon vuoksi, olisi yrityksen suositeltavaa palkata lisää työvoimaa. Ylityöt ovat aina kalliimpia yritykselle kuin normaalin työajan puitteissa tehty työ.

Irtisanomislakikeskustelua käydessä pitää muistaa iso kuva siitä, miksi hallitus on suututtanut työntekijät ja toimenpiteisiin on lähdetty.

Pääministeri Sipilä kiristi ensin työntekijäjärjestöjä pakkolaeilla ja palkansaajapuoli suostui kilpailukykysopimukseen. Kun kikyyn suostuttiin, lupasi hallitus, että loput työelämää koskevat asiat valmistellaan kolmikantaisesti. Näin ei ole tapahtunut.

Kikyn lisäksi työelämän heikennysten lista on pitkä: koeaikaa pidennettiin, vuorotteluvapaata heikennettiin, luotiin epäoikeudenmukainen aktiivimalli, leikattiin työttömyysturvaa, takaisinottovelvollisuutta heikennettiin.

Tämän kaiken hallitus on tehnyt Sipilän, Orpon ja Terhon (sekä Soinin!) toimesta, ilman että oltaisiin oikeasti neuvoteltu mistään.

Ei siis ihme, että nyt työntekijöillä on kampanjansa mukaisesti olo, että esitys irtisanomissuojan heikennyksestä on viimeinen niitti ja siitä on hallituksen luovuttava.

Arttu Uhlgrén

järjestämistoimitsija

Teollisuusliitto r.y.