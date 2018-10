Lukijalta: Hulevesimaksu on tie uusiin kertaluontoisiin maksuihin

Turun kaupunginhallitus on päättänyt, että kiinteistöille kohdistetaan hulevesimaksu. Maksu koostuu 50 euron perusmaksusta sekä tontin käyttötarkoitukseen ja kokoon perustuvasta luokkakohtaisesta kertoimesta.

Perusteluina maksulle on se, että hulevesien osuus on poistettu Turun Vesihuolto Oy:n liittymismaksuista vuoden 2017 alusta lähtien, minkä laskennallinen kustannusvaikutus vuodelle 2017 oli noin –500 000 euroa. Lisäksi jäteveden verotonta hintaa alennettiin vuoden 2017 alusta lähtien 3 senttiä/kuutio ja sen laskennallinen kustannusvaikutus on ollut 350 000 euroa. Niille asiakkaille, jotka eivät saa vähentää arvonlisäveroa, on alenema ollut 4 senttiä/kuutio.

Tähän saakka kaikki ovat maksaneet siis jäteveden hinnassa puhtaan veden mittaroituun litrakulutukseen perustuvaa hulevesimaksua riippumatta siitä, tuleeko kiinteistöltä hulevettä tai ei.

Tällä hetkellä sadevesiä johdetaan hulevesiviemärin sijasta jätevesiviemärin kautta puhdistamolle. Lisäksi kaupungilla on velvoite vähentää hulevesien johtamista jätevesiviemäriin ja ennaltaehkäistä siten puhdistamattoman jäteveden ylijuoksutuksia satama-altaaseen.

Perustelut sinänsä ovat ymmärrettävät, mutta tällaisten erillismaksujen kohdentaminen yksityistalouksiin ei vastaa yhdenmukaiseen kaupunkisuunnitteluun ja asukastasa-arvoon ja tämä on tie siihen, että kertaluontoiset maksut yleistyvät.

Mikäli ja kun hulevesien ohjaus koskee koko kaupunkia, tulisi maksun kohdistua tasapuolisesti esimerkiksi verotusluontoisena koko kaupungin alueelle.

Yksittäiset taloudet ovat myös epätasa-arvoisessa asemassa riippuen talouden asukasmäärästä; yksinasuva maksaa saman kuin isompi perhekunta.

Kaupunginhallitus ei ole huomioinut hyvän hallinnon mukaista asian tiedottamista.

Pansio-Perno-alueelle Vesihuolto Oy:n tiedotteet hulevesijärjestelmän uusimisesta ja tulevasta käyttömaksusta tulivat 12.6. Tiedotteessa kerrottiin kuulutuksen olevan nähtävillä 5.5.–4.6. eli tieto saapui kahdeksan päivää sen jälkeen, kun nähtävilläoloaika oli päättynyt.

Tiedotetta ei ollut saatavilla toisella kotimaisella kielellä, kuten edellytys olisi.

Lisäksi yksittäisten kiinteistöjen valituksia asiasta ei ole käsitelty vieläkään, vaikka ne on jätetty jo 8 kuukautta sitten.

Tiedotus on ollut puutteellista ja virheellistä, sillä yksittäisiä taloja on kehoitettu uusimaan viemäröinti liittymällä hulevesiverkostoon, vaikka se olisi ollut tarpeetonta. Tämä on tuonut noin 1500 euron lisäkustannukset taloutta kohden.

Hulevesimaksupäätös ei voi näiden asioiden valossa olla lainmukainen ja tasapuolisuutta edistävä.

Perno-Pansio omakotiyhdistys ry​