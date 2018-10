Lukijalta: Opitaan ekaluokkalaisilta

Ensimmäisenä koulupäivänä ekaluokkalainen, pieni diplomaatti, jaetaan uuteen koululuokkaansa, jossa häntä vastassa on joukko uusia lapsia. Nopeasti näistä lapsista tulee keskenään tuttuja ja ekaluokkalainen on monen valinnan edessä.

Ystävyyssuhteiden luominen on monimutkainen verkosto valintoja, joissa on osattava toisaalta joustaa omasta taustastaan ja sovitettava omaa käytöstään yhteen muiden kanssa. Tämän verkoston luominen on tärkeää, sillä yhdessä välituntien ja lapsuuden viettäminen on usein mukavampaa kuin yksin.

Verkoston luominen korostuu myös politiikan arjessa. Omaan katsantoon sokeasti katsominen johtaa herkästi tilanteeseen, jossa leikkikaverit jäävät harvoiksi, jos niitä on lainkaan.

Siksi onkin erikoista, että poliittinen järjestelmämme tuntuu suosivan niitä, jotka huutavat koviten, eikä niitä, joiden ote on pragmaattisempi ja yhteistyökykyisempi. Yksin huutelu kun ei ole läheskään tehokkain tapa edistää tavoitteita.

Mikäli omat poliittiset tavoitteet eivät etene, on monesti turha heittäytyä maahan makaamaan voivotellen omien erinomaisten avauksien päätymistä romukoppaan. Sen sijaan on tarpeen tarkastella omia toimintamalleja.

Olisiko ehkä sittenkin alakoulun välituntistrategioilla voitu saavuttaa enemmän? Yhteistyön rakentaminen on siltojen polttelua vaivalloisempaa, mutta antaa samalla mahdollisuuden edistää useammin omia tavoitteita.

Alakoulun politiikan kysymykset ovat luonnollisesti aikuisten maailmaa helpompia. Silti mielestäni jokaiselle meistä paikallispolitiikan, ja miksei valtakunnankin politiikan tekijälle tekisi hyvää joskus käydä tutustumassa alakoulun diplomatiaan.

Tätä maata, niin kuin välitunnin leikkejäkin rakennetaan yhdessä, ei erikseen.

On surullista, että maan parhaat diplomaatit ja poliitikot löytyvät koulusta eivätkä päättäjistä.

Pekka Rantala

(vas)