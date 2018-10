Lukijalta: Tyttöjen oikeuksien heikentämiselle on saatava loppu

Tällä vuosituhannella yhä useampi tyttö on päässyt aloittamaan ala- ja yläkoulun ja varhaisavioliitot ja lapsikuolleisuus ovat vähentyneet. Nyt eri puolilla maailmaa on kuitenkin vallalla suuntauksia, jotka heikentävät tyttöjen asemaa ja uhkaavat saavutettuja tuloksia.

Yksi räikeimmistä esimerkeistä on tyttöjen ja naisten itsemääräämisoikeutta heikentävä abortinvastainen liikehdintä, jota ilmentävät Yhdysvaltojen päätös evätä rahoitus perhesuunnittelua tarjoaville järjestöille ja konservatismin nousu eri puolilla Itä-Eurooppaa.

Venäjä dekriminalisoi hiljattain perheväkivallan. Lähi-idässä ja Afrikassa jalansijaa saaneet islamistiset järjestöt ovat polkeneet tyttöjen oikeuksia.

Maailman talousfoorumi arvioi uusimmassa tasa-arvoraportissaan, että sukupuolten välinen tasa-arvo on heikentynyt. YK arvioi, että nykytahdilla tasa-arvo toteutuu palkoissa 118 vuoden ja poliittisessa osallistumisessa 50 vuoden päästä.

Emme voi hyväksyä näin hidasta kehitystä – emmekä varsinkaan takapakkia.

Tytöt kohtaavat kaikkialla maailmassa syrjintää ikänsä ja sukupuolensa vuoksi, ja kriiseissä ja katastrofeissa tyttöjen asema on heikoin. Joka vuosi 12 miljoonaa tyttöä joutuu naimisiin alle 18-vuotiaana ja 16 miljoonaa kehitysmaissa asuvaa tyttöä tulee äidiksi 16–19-vuotiaana. Siksi juuri tyttöjen asemaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ihmiskunta ei saavuta tasa-arvoa, ennen kuin tytöt saavuttavat tasa-arvoisen aseman.

Poliittisten päättäjien, yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskuntien on puolustettava rohkeasti tyttöjen oikeuksia haitallisia virtauksia vastaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Yksi tärkeimmistä keinoista on varmistaa, että tytöt pääsevät mukaan päätöksentekoon. Perinteisten vallan instituutioiden on uskallettava kuunnella ja osallistaa tyttöjä aidosti.

Lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin ruohonjuuritason kokemus ympäri maailmaa osoittaa, ettei mikään muuta yhtä tehokkaasti haitallisia ajattelu- ja toimintatapoja kuin tyttöjen ja poikien yhteen koottu voima – ja nyt jos koskaan tarvitsemme muutosta globaalien ongelmien ratkaisemiseksi. Tyttöjen aseman parantaminen on tutkitusti tehokkaimpia keinoja vähentää köyhyyttä ja hillitä väestönkasvua.

Plan International Suomi julkaisee tänään, kansainvälisenä tyttöjen päivänä, kyselytutkimuksen. Tulokset osoittavat, että suomalaiset 15–19-vuotiaat tytöt antavat sosioekonomisesta taustastaan riippumatta vahvan tuen tasa-arvon edistämiselle ja näkevät, että Suomen tulee tukea tyttöjen asemaa myös kansainvälisesti. Puolet tytöistä on valmiita tekemään vapaaehtoistyötä tyttöjen oikeuksien edistämiseksi.

Haluan antaa viimeisen sanan nuorelle tytölle. Planin nuori aktivisti Ecuadorista, 19-vuotias Erica, tiivistää viestin:

”Nyt riittää! Tytöt ovat kaikkialla aliarvostettuja, aliarvioituja ja maahan poljettuja. Olemme kyllästyneet siihen, että meidät vaiennetaan ja sivuutetaan. Me haluamme uuden maailman, jossa on uudet säännöt ja joka on kaikille parempi. Tarvitsemme muutoksen, ja tarvitsemme sen heti.”

Ossi Heinänen

pääsihteeri

Plan International Suomi