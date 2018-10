Lukijalta: Poliittiset mielenilmaukset rajattava vapaa-ajalle

Lukijoilta

Lukijalta: Vanhustyön vetovoimaa parannettava

Vanhusten kotihoidon ongelmista on uutisoitu Turun Sanomissa keväällä 2018 ja viimeksi 18.9. Kotihoidon työntekijöiden olosuhteille on viipymättä tehtävä jotakin, mutta kyseessä on laajempi ongelma.