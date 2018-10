Lokakuu on lukukuu, jolloin koko Turku lukee

Koko lokakuun Turussa kestävä Koko Turku lukee -kampanja kannustaa turkulaisia lukemaan etenkin lapsille. Kampanjassa ovat mukana Turun kaupunginkirjasto, kaupungin varhaiskasvatus ja neuvolat, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä sekä Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Kampanja on osa kansainvälistä hanketta Open the Door to Reading, jonka tavoitteena on edistää ihmisten tietoisuutta lukemisen hyödyistä, innostaa vanhempia ja ammattikasvattajia lukemaan ääneen ja näin antaa lapsille monipuoliset eväät elämään. Hankkeessa ovat mukana Itämeren terveet kaupungit ry. Turusta sekä kumppanit Göteborgista, Milanosta, Brysselistä ja Bristolista.

Ammattikasvattajat ovat huomanneet, että lasten kielelliset valmiudet ovat huonontuneet ja puheenviivästymät yleistyneet viime vuosina. Myös uusimmat Pisa-tutkimukset osoittavat, että suomalaisten lukutaito on heikentynyt. Yksi selitys on kotona vähentynyt ääneen lukeminen ja iltasatuperinteen häviäminen.

Kun lapsen kanssa luetaan, harjoitellaan samalla toisen huomiointia, kysymis- ja vastaamistaitoja, omasanaista kertomista ja näkökantojen perustelua. Lukeminen on lapsen ja vanhemman yhteistä aikaa, joka tukee heidän välistään suhdetta. Se vahvistaa lapsen itsetuntemusta ja sosiaalisia taitoja, kehittää havainnointi- ja keskittymiskykyä, kartuttaa kielellisiä valmiuksia ja sanavarastoa, ravitsee mielikuvitusta, luovuutta ja älykkyyttä, avartaa elämänpiiriä ja maailmankuvaa sekä rauhoittaa lasta ja aikuista yhteisen ajan ja elämysten parissa.

Varhaislapsuuden lukuharrastus ohjaa siis kohti taitoja, joista on apua niin ihmissuhde-, koulu- kuin työelämässäkin koko lapsen elämän ajan.

Lapsi omaksuu vapaa-ajanviettoon liittyvät tottumukset ennen kouluikää, jäljittelemällä. Etenkin silloin, kun lapsi ei osaa vielä itse lukea, vanhempien merkitys on ratkaisevin lapsen lukutaidolle. Siksi vanhemman on tärkeää näyttää esimerkkiä varhaislapsuudesta asti viemällä lapsi kirjastoon ja lukemalla hänelle.

Lapsi, joka aloittaa lukemisen vasta kouluiässä, ei todennäköisesti omaksu sitä samalla tavalla osaksi arkea kuin lapsi, jolle on luettu aina. Opettajat näkevät lapsen sanavaraston laajuudesta, kuuntelemistaidoista, ohjeiden vastaanottamiskyvyistä ja uuteen ryhmään sopeutumisesta heti, onko lapselle luettu kotona. Kyse onkin hyvin kokonaisvaltaisesta hyödystä, joka näkyy lapsesta myös ulospäin.

Lukuharrastus takaa sen, että lapsella on aina jotain tekemistä. Kirjan avulla hän pystyy viihdyttämään itseään pitkiäkin aikoja ja hänellä on aina seuraa kirjan hahmoista, jos leikkikavereita ei ole sillä hetkellä paikalla. Toisaalta lukeminen on myös hyvä keino rauhoittaa lasta esimerkiksi vilkkaan leikin jälkeen tai ennen nukkumaanmenoa. Lisäksi kirjat ovat sekä lapsille että aikuisille hyviä harjoitteita opetella olemaan itsensä kanssa kaikessa rauhassa.

Lukeminen on kaikkien ulottuvilla oleva harrastus: kirjastopalveluiden avulla kuka tahansa voi lainata kirjoja ilmaiseksi. Lisäksi tarjolla on hyvin erilaisia vaihtoehtoja perinteiselle kirjalle aina äänikirjoista sähköisesti luettaviin E-kirjoihin ja erilaisiin lelukirjoihin asti. Valinnanvaraa on siis tarjolla runsaasti, ja jokaiselle perheelle löytyy varmasti heille sopivin vaihtoehto.

Loppupeleissä tärkeää ei ole kuitenkaan se, mitä luetaan, vaan se, että lapselle rakas ihminen lukee ja siten antaa aikaansa lapselle.

Alina Ek

Kirjoittaja työskenteli kesän ajan kaupunginkirjastossa ja opiskelee suomen kieltä ja pedagiikkaa