Selfie keskellä kaiken

Turun kirjamessut kasvattavat suosiotaan vuosi vuodelta. Eikä ihme, sillä tarjonta on loistava ja tunnelma myötämielinen ajoittaisesta tungoksesta huolimatta.

Poikkeuksellisen korkeatasoinen esiintyjien joukko veti yleisöä haastattelu- ja keskustelutilaisuuksiin siinä määrin että liian moni jäi auttamatta ulkopuolelle. Sensijaan suosikkikirjailijansa signeerausta ei varmaan kukaan joutunut jonottamaan turhaan; malliesimerkkinä pohjolan dekkarikuningatar Liza Markund, joka taiteili lennokkaita kahden sivun omistuskirjoituksia tauotta lähes tunnin!

Onko väärin tulkittu että kirjamessujen yleisö on sivistynyttä ja kaikin puolin fiksua porukkaa?

Messuyleisön joukossa on myös heitä, jotka ovat siellä tekemässä työtä. Koska esiintymään on saapunut runsaasti enemmän tai vähemmän kuuluisia kirjailijoita on toimittajien välillä turvauduttava kontaktiin yleisön keskelläkin, koska haastatteluja ei yksinkertaisesti ehditä sopia niille varattuihin tiloihin.

Kun siinä sitten yrittää nopeasti saada muutaman mielipiteen kuuluisalta kirjailijalta niin eikö paikalle runno nainen yleisön keskeltä ja pyytää saada ottaa selfien. Kirjailija myöntyy koska tietää kokemuksesta että se on pienemmän riesan tie. Keskustelu katkeaa, nainen tunkee itsensä kirjailijan viereen, räplää kännykkäänsä ja jatkaa matkaansa.

Ilmeisesti suomalainen yhteiskunta on vajonnut hyväksymään tällaisen monella tavalla moukkamaisen käytöksen. Mikä on selfien ottamisen motiivi?

J.L.R.Nieminen, Turku