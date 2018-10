Lukijalta: Kaupunkia ei kehitetä ilman rakentamista

Turun Sanomat uutisoi viime viikolla, että Turun keskustan myllerrys vie asiakkaat (TS 28.9.2018).

Ymmärrän hyvin yrittäjien huolen rakennusajan tuomista hankaluuksista, mutta haluan muistuttaa, että rakennetun ympäristön kehittäminen vaatii aina isoja tekoja.

On hienoa, että Turun keskustaa vihdoin kehitetään konkreettisesti, sillä nykyinen keskusta ei enää mahdollistanut toimintojen kehittämistä.

Valtavan pitkän valmisteluajan jälkeen on saatu tehtyä päätökset, ja niiden kanssa mennään nyt eteenpäin.

Rakennusaika ei ole helppo keskustassa asuville, työskenteleville tai yrittäville, mutta rakentaminen ei kestä ikuisesti.

Parin vuoden päästä meillä on keskusta, jota tämä historiallinen kauppakaupunki on kaivannut jo pitkään: täysin uudenlainen ja paljon entistä parempi.

Hienosta lopputuloksesta hyötyy moni, ja keskustasta tulee entistä vireämpi kauppa- ja kohtaamispaikka.

Toivon kaikille keskustan toimijoille ja asukkaille ymmärrystä ja pitkämielisyyttä rakentamisaikaa kohtaan.

On tärkeää, että teemme yhdessä kaikkemme, jotta Turun keskusta säilyy elinvoimaisena koko kehittämisvaiheen ajan. Tärkeä osa sitä on suhtautumisemme meneillään olevaan muutokseen.

On ollut mukava huomata, että keskustaan on tullut ja on tulossa myös uusia toimijoita.

Samuli Hiekka

toimitusjohtaja

Kiinteistö Oy KOP-KOLMIO