Lukijalta: Sahaako Eurooppa omaa oksaansa?

Presidentti Donald Trump irrotti USA:n Iranin ydinsopimuksesta maaliskuussa ja pakotteet ovat taas voimassa. Molempiin hänellä oli oikeus, sillä kyse ei ole varsinaisesta sopimuksesta vaan poliittisesta yhteisymmärryksestä.

Tämän seurauksena EU lyöttäytyi kyseenalaiseen joukkioon USA:ta vastaan ajattelematta lainkaan, mihin se voi johtaa.

USA riensi Euroopan avuksi kahdesti viime vuosisadalla. Se nosti toisessa maailmansodassa raunioituneen Euroopan Marshall-avulla takaisin jaloilleen ja suojasi sitä Nato-ydinsateenvarjollaan Neuvostoliiton uhkaa vastaan.

Jos Euroopan rajoja aletaan taas siirrellä Hitlerin ja Stalinin malliin, onko USA:lla enää auttamishalua EU:n asetuttua sen vastustajien, Venäjän, Kiinan ja Iranin ajatollahien kumppaniksi?

Iran tiedetään pahimmaksiterrorismin levittäjäksi Lähi-idässä ja muuallakin. Ranskassa pidätettiin jokin aika sitten terroristi-iskua suunnitelleita iranilaisia. Saksa karkoitti iranilaisen diplomaatin sekaantuneena edelliseen, ja Saksan laajalevikkisin lehti Bild arvosteli jyrkästi maansa kauppaa Iranin kanssa.

Ilman Irania Syyria, Irak ja Jemen olisivat paljon rauhallisempia paikkoja.

Israel, jonka tuhoamisen Iran on ilmoittanut päämääräkseen, saa olla jatkuvasti taisteluvalmiina sekä Irania että sen tukemia terroristijärjestöjä Hamasia ja Hitzbollahia vastaan.

Iranin arabinaapurit tukevat pakotteita, sillä toisin kuin EU, Venäjä tai Kiina ne elävät Iran-uhan todellisuudessa.

Jokaisen rauhaa rakastavan maan luulisi olevan tyytyväinen, jos Iran saadaan lopettamaan ydinasekehittely, terrorismin tukeminen ja naapuriensa uhkailu.

Nyt taakka on yksin USA:lla muiden lyödessä vain kapuloita rattaisiin.

Iranin tilanne ratkeaisi kivuttomammin, jos EU olisi myös tukena. Nyt sen toimia leimaavat vain Trump-vastaisuus ja Iranin kaupasta saatavat dollarit.

Iran myös kiristää sitä mielistelevää ja sen terrorismia pelkäävää EU:ta: ”Ellette paikkaa pakotteista johtuvia menetyksiämme, jatkamme ydinasekehittelyä.”

Kehittelyä Iran tekee edelleen salassa, kuten Israelin tiedustelupalvelu on jälleen kerran osoittanut paljastaen myös IAEA:n kyvyttömyyden.

Presidentti Obaman neuvottelema Iran-sopimus oli huono, merkiten vain noin 10 vuoden lykkäystä sen ydinaseohjelmaan.

Obaman silloinen ulkoministeri ja yksi sopimuksen pääarkkitehdeista, John Kerry, on neuvonut Irania USA:n hallinnon selän takana odottamaan, kunnes Trump ei ole enää presidenttinä. Sitä näyttää myös EU odottavan. On kuitenkin täysin mahdollista, että Trump – räväkkyydestään huolimatta – on presidenttinä vielä seuraavat kuusi vuotta.

USA on alusta alkaen maksanut pääosan Naton kustannuksista. Trumpin vaatimus muiden jäsenten oikeudenmukaisesta maksuosuudesta ei ole kohtuuton jäsenyyden tuomasta turvasta.

Entä jos USA vetäytyisi Natosta? Eurooppa jäisi tyhjän päälle ja Venäjän armoille. Sitä tuskin kukaan täällä haluaa, mutta tällä politiikalla se ei ole täysin poissuljettua.

Eurooppa tarvitsee USA:ta paljon enemmän kuin se meitä.

Esa Aittokallio