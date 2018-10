Tukiperhetoiminta on ehkäisevää lastensuojelutyötä, jolla pyritään helpottamaan perheen arkea. Lapset viettävä tukiperheessä yhden viikonlopun kuukaudessa, jonka myötä he saavat elämäänsä turvallisia ihmissuhteita ja uusia kokemuksia. Samalla heidän vanhempansa saavat lepoa ja aikaa ratkoa omia haasteitaan.

Tukiperhetoiminnan korvaukset ovat epäyhtenäisiä. Maksettavissa korvauksissa on suuria eroja paikkakuntien välillä.

Pienimmillään korvaus on noin 24 euroa vuorokaudessa per lapsi, kun taas joillain paikkakunnilla se on jopa 100 euroa vuorokaudessa per lapsi.

Tukiperhetoiminnasta maksettaville korvauksille olisi määritettävä valtakunnallinen minimitaso, joka nostaisi alimpia korvauksia kohtuullisemmalle tasolle.

Lainsäädäntö ei määrittele tällä hetkellä tukiperheille maksettavaa korvausta.

Tukiperhetoiminnan saaminen lainsäädännön piiriin selkeyttäisi ja tasaisi maksettavia korvauksia.

Perheet ovat mukana vapaaehtoisina, joten tärkeää olisi, että heidän tekemänsä työ lasten ja perheiden hyväksi saisi yhtäläistä arvostusta.

S. Pelardis, K. Reina, P. Tikkanen, M. Wright