Lukijalta: Työmarkkinajärjestöjen kannettava vastuuta myös työttömyyden hoidosta

Ammattijärjestöt kertovat, että poliittisen lakon syynä on se, että hallitus on tekemässä työpaikoista eriarvoisia koon perusteella.

Työsuhdeturva on eriarvoista työnantajan koon perusteella jo nyt. Mitä isompi on työnantaja, sitä helpompi sen on irtisanoa. Tästä seuraa, että mitä pienempi on työnantaja, sitä suurempi on kynnys palkata työntekijä. Ja tässä on ongelman ydin, jos haluamme vähentää työttömyyttä.

Olen pitkäaikainen ammattiyhdistysjohtaja, jolle turkulainen yksinyrittäjä vuosia sitten esitti pyynnön viestiä työmarkkinapäättäjille pienten yritysten uuden työntekijän palkkauksen helpottamista. Hänelläkin oli tarve palkkaukseen, mutta hän koki riskin liian suureksi, jotta uskaltaisi, koska peruuttaminen olisi ollut niin vaikeaa.

Tänä päivänä meillä on yhä enemmän pien- ja yksinyrittäjiä, joille toivomme menestystä.

Ensimmäisen uuden työntekijän palkkaaminen edellyttää, että henkilö tekisi heti tulosta koko palkkansa eteen kaikkine sivukuluineen. Se ei ole ihan helppo hyppy pienyrittäjän liiketoiminnassa. Kaiken on mentävä nappiin.

Käytännössä ensimmäiset rekrytoinnit ovat merkittäviä riskejä. Siitä seuraa luonnollisesti kasvun ja työllistymisen este sekä työttömyyden kasvu. Lakiesityksellä on siis hyvä peruste.

Työmarkkinajärjestöjen tulee kantaa vastuuta työehtojen lisäksi myös jäsentensä työttömyyden hoidosta. Ja jäsentensä kyvystä työllistää.

Pienyrittäjä on enemmän työntekijä kuin johtaja. Juuri tässä joukossa on vaikea nähdä työntekijän ja työnantajan välistä ristiriitaa, jota nyt halutaan alleviivata.

Ammattiliittojen ei tule luovuttaa työttömyyden hoitoa vain hallituksen vastuulle. Maailma on muuttunut niin, että meidän on syytä helpottaa pienyritysten rekrytoimista.

Työ on parasta sosiaaliturvaa. Työ on myös parasta ihmisen (mielen)terveyden kannalta. Olemiselle syntyy selkeä merkitys ja elämään tulee työyhteisö.

On selvä, että ajoittain käy niin, että joko työnantaja tai työntekijä itse havaitsee, että työ ja sen tekijä eivät oikein sovi yhteen. Tämä ei tarkoita, että työntekijä olisi huono – ainoastaan sopimaton kyseiseen tehtävään.

Se oma optimaalinen tehtävä ja työyhteisö voi olla vain nurkan takana. Mutta kun kynnys uudelle valinnalle on korkea, saattaa muodostua tilanne, joka ei ole onnellinen sen paremmin työyhteisön kuin tekijän itsensä kannalta.

Selväksi on tehty myös, että mikään kompromissi ei ole mahdollinen. Neuvottelutoiminnassa on äärimmäisen ongelmallista, jos toinen osapuoli ilmoittaa jo etukäteen, että mikään kompromissi ei ole mahdollinen. Silloin ei neuvotteluille edes jää mahdollisuutta.

Ongelma on todellinen ja nyt tarvitaan tahtoa sen ratkaisemiseksi. Kummankin osapuolen on syytä kuunnella toista. Ratkaisuja on varmasti löydettävissä ilman, että toisen tulee nöyrtyä. Tästä työmarkkinamekanismilla on pitkä kokemus.

Mainittakoon, että kyseinen pienyrittäjä ei parin vuoden harkinnan jälkeen uskaltanut palkata ketään ja erilaisten kavereiden lyhytaikaisten apujoukkojen rivit sulivat alta pois. Hän luopui työstään jo neljä vuotta sitten ja meni muiden töihin.

Vapaa-aika lisääntyi ja huolet vähenivät, mutta yrittäjyyteen liittyvä vapaus meni.

Työllistäminenkin jäi.

Heikki Pälve

lääkintöneuvos

Akavan hallituksen jäsen 2005–2017