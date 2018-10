Lukijalta: Kansanedustajia pitäisi koskea samat pykälät kuin tavallista veronmaksajaa

Aina silloin tällöin nousevat esiin kansanedustajien sairauspoissaolot. Muutamat ovat jääneet sairaslomalle jonkin negatiivisen kohun saattelemana. Viimeinen oli tämä vihreiden kansanedustaja Touko Aalto.

Tapaus Jani Toivola on mielestäni hyvin räikeä rike kansaa ja veronmaksajia kohtaan. Sairauslomalla köröttelee taksilla ja käy puhujamatkoilla.

Miksi tähän ei viranomaisten toimesta puututa, vai onko tämä maan tapa? Jos jokin normaali palkansaaja tekisi samoin, väitän, että hän olisi välittömästi kilometritehtaalla. Ja perittäisiin saatu hyöty takaisin.

Voidaan ajatella, että jospa joku perussuomalainen olisi tehnyt samoin, voi sitä parkua ja mediassa hehkutusta. Vaadittaisiin vähintääkin valtakunnanoikeuteen.

On toki joka puolueessa ollut ylilyöntejä, mutta heitä on siitä rangaistu, jopa erotettu eduskunnasta, mikä on kylläkin aika harvinaista.

Kansanedustajia pitäisi koskea samat pykälät kuin tavallista veronmaksajaa, ei heille voi eikä saa antaa tällaista verorahojen tuhlausta ja kepulikonsteilla itsensä palkitsemista. He ovat kansanedustajia eli he edustavat koko kansaa niiden lakien puitteissa, jotka koskevat tai joiden pitäisi koskea koko kansaa.

Pekka Aho

(ps)

Paattinen