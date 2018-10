Lukijalta: Hulevesimaksu on veronomainen maksurasite

Turun Kaupunki on ottamassa valtuuston 2016 päätöksen pohjalta käyttöön hulevesimaksun. Maksu ei ole poikkeuksellinen, vaan vastaavalla tavalla on toimittu muissakin suurissa kaupungeissa.

Uudet maksut ovat kuitenkin usein ongelmallisia, koska olemassa oleva maksuperuste muuttuu. Joskus se voi muuttua oikeudenmukaisempaan suuntaan ja joskus toisin päin.

Lisäksi uusi maksu voidaan toteuttaa kuluneutraalisti tai sillä voidaan kerätä lisää tuloja. Maksun lopulliset perusteet ovat poliittisten päättäjien käsissä.

Asumisen kustannuskehitys on jatkunut huolestuttavasti. Kiinteistöliiton indeksitalo kustannusvertailussa kiinteistökustannukset ovat vuosina 2009–2017 nousseet Turussa 35 prosenttia ja valtakunnan tasolla 38 prosenttia. Samalla jaksolla elinkustannusindeksi on noussut noin 12 prosenttia.

Asuminen haukkaa entistä suuremman osan käytettävissä olevista tuloista. Luvut ovat ilman Turun hulevesimaksun vaikutusta.

Kunnan perimien maksujen tulee kohdella kiinteistönomistajia tasaisesti ja oikeudenmukaisesti.

On ongelmallista, että esimerkiksi kiinteistönomistaja, joka on liittynyt hulevesijärjestelmään maksaa hulevesimaksua saman verran kuin naapuri, joka ei järjestelmään halunnut liittyä. Vastaavalla tavalla esitetty maksu ei kohtele oikeudenmukaisesti kiinteistöomistajaa, joka on esimerkiksi huolehtinut tontilla tapahtuvasta hulevesien imeytyksestä omatoimisesti.

Esitämme, että mikäli maksu otetaan esitetyssä muodossa käyttöön, niin sen laskutus aloitettaisiin vasta vuonna 2019 kuluneutraliteetin varmistamiseksi.

Lisäksi kiinteistönomistajien oikeudenmukaisen kohtelun varmistukseksi hulevesimaksu tulisi periä aina vakioajankohtana olevalta tontin haltijalta tai omistajalta. Hyvä käytäntö olisi esimerkiksi aina 1.1. olevan tilanteen mukaan, kuten kiinteistöverokin määräytyy.

Maksun suuruutta tulisi myös arvioida esitettyä tarkemmin kiinteistön ominaisuuksien ja aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Olemme esimerkkilaskelmin vertailleet ja todentaneet, että nyt maksujen perusteena oleva taulukointi aiheuttaa esimerkiksi monille asunto-osakeyhtiöille sekä yrityskiinteistöille suhteettoman suuren veronomaisen maksurasitteen.

Hulevesien hallintaan on hyvä kiinnittää huomiota rakentamisen suunnittelussa yleiskaavoista rakennuslupiin.

Kaupungeissa suuri osa maa-alasta on päällystetty vettä läpäisemättömillä materiaaleilla, kuten asfaltilla ja betonilla, jotka estävät sade- ja sulamisvesien imeytymisen maahan. Ongelmia voidaan merkittävästi vähentää hyvällä suunnittelulla.

Juuso Kallio

toiminnanjohtaja

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry.

Jari Rastas

puheenjohtaja

Turun Yrittäjät ry.