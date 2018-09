Lukijalta: Ajakaa ministerit vanhusten asioita

Sylellinen ruusun piikkejä yhteiskunnan vastuullisille

"Olen kahdeksan vuotta ollut vaimoni omaishoitaja. Hän sairastaa vaikeaa alzheimeria ja hänellä on vaikea kuulovamma. Yhteiskunnan apu sekä tuki on ollut ala-arvoista."



Kaupunkisi sosiaalitoimi vastaa ongelmiesi selvityksestä ja kuntoon saattamisesta.

Sille sosiaalitoimelle: Suomessa on huomattava määrä omaishoitajia. Jotkut heistä muuttuvat myös hoidettaviksi, kun ovat loppuun kulutetut. Te sosiaalitoimessa vastaatte. Pikku skenaario: Syystä tai toisesta Suomen kaikki omaishoitajat sairastuvat samanaikaisesti. Hoidettavien määrä tuplaantuu. Mitä teette? Varusmiestenkään määrä ei riitä tässä tilanteessa.



Saksittua: "Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia ja vaativia (Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma)."

