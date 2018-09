Lukijalta: Kaarinaan tarvitaan monipuolista asuntotuotantoa

Turun Tapiola ???

.Kaarina on hyvä naapuri. Sen me tiedämme. Sen asukkaat antavat meille turkulaisille ohjeita siitä, miten meidän tulisi järjestää läpiajoliikenne Kaarinasta Turun pohjois- ja länsipuolelle. Rakennusliikkeiden ja poliittisten päättäjien yhteistoimintaa koskevat uskomukset, luulot ja todellisuus ovat jo klassikoita, joten niistä ei oikein ihmettelyn aihetta saada. Espoon Tapiola on maineeltaan hyvin ansaitsevien kaupunginosa, jossa asuvat käyvät hankkimassa verorahoja Espoolle paljolti Helsingistä. Sama pätee Kaarinan ja Turun välillä, sillä Kaarina ei pysty väkeään elättämään ilman seudun työpaikkoja, joista suuri osa on Turussa ja, joista jokainen aiheuttaa sijoituskunnalleen kustannuksia, ellei muuten niin niiden läpiajoreittien muodossa. Turun ja Kaarinan välillä on pari raha-ansaa, eli ostoskeskusta Turun puolella. Kaarinan kehittynyt keskusta on myös hyvä houkutin tuoda ne Turussa ansaitut rahat kotikaupunkiin. Inhimilliseltä kannalta on toki hyvä, ettei mitään vuokraghettoja päästetä syntymään ja sen myötä luoda kasautuvia sosiaaliongelmia. Takavuosina tosin näytti Kaarinan keskustan liepeillä hoippuvan elämätönhallintansa kadottaneita väkiluvun suhteessa ehkä lähes saman verran kuin Turussakin. Kilpailu markkinoista on oikeistolaisen kaupallisen ajattelun peruspilari. Se ei kuitenkaan saa olla häiritsemässä omaa liiketoimintaa toisen,. samalla alalla toimivan kilpailijan muodossa, Pitäkää puolenne siellä Kaarinassa.

