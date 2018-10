Lukijalta: Onko Nato iso paha susi?

Nato (North Atlantic Treaty Organisation) on Pohjois-Atlantin sopimusjärjestö. Sen syntysanat loivat jo sosialististen valtioiden, Neuvostoliiton ja natsi-Saksan diktaattorit Stalin ja Hitler 1939. Heidän ”rauhansopimuksensa” kirjasivat maiden ulkoministerit Molotov-Ribbentrop-sopimuksella. Sen mukaan kumpikaan osapuoli ei kajoa sopimuksen osapuolten sotaoperaatioihin.

Tämän nojalla Puola sai turpiinsa jo syskuussa 1939 ja Suomi samana syksynä marraskuussa. Natsien hyökkäys Puolaan sai Britannian ja Ranskan julistamaan sodan Saksalle. Saksa käynnisti salamasodan, operaatio Barbarossan 22.6.1941. Stalin yllätettiin ”housut kintuissa”, olihan hän uskonut e.m. sopimukseen.

Natseilla oli unelma saavuttaa Moskova ennen joulua 1941. Saksa asetti hyökkäykseen yli 2650 lentokonetta, hävittäjiä, syöksypommittajia ja pommikoneita sekä panssariarmeijan. Ensimmäisenä päivänä he etenivät yli 80 km ja tuhosivat noin 1 200 NL:n konetta kentille ja lentoonlähtöön. Elokuun loppuun mennessä Saksa tuhosi yli 4 000 NL:n lentokonetta ja suuren osan sen panssarivoimista (War in the Air s.52).

Sen lisäksi Saksa tuhosi myös suuren osan NL:n sotatarviketehtaista Euroopan puolella. Stalin joutui siirtämään jäljelle jääneet tehtaat ja koneistot Uralin taakse Siperiaan.

Stalin anoi aseapua Britannialta. Oman ”taistelu Englannista” -sotansa vuoksi Britannia ei juurikaan lämmennyt avunpyynnölle. Britannia välitti pyynnön USA:han. USA:n senaatti oli laatinut ns.”Lend-Lease Actin” (lainaa-vuokraa) Britanniaa varten maaliskuussa 1941. Sen katsottiin sopivan myös NL:n pyyntöön.

Sen nojalla USA, Britannia ja Kanada toimittivat NL:oon 1941–1945 muun muassa ruokaa, 22 800 kuorma-autoa, 501 660 yhteysajoneuvoa, 6 179 panssaria, 15 630 tykkiä ja 13 208 hävittäjää ja pommikonetta.Osa niistä oli sitten suomalaistenkin ”kaulavilloina” jatkosodassa. Avun silloiseksi arvoksi laskettiin noin 124 miljardia dollaria.

Paljonko NL/Venäjä on maksanut niistä takaisin? Ei yhtään mitään!

Sodan päätyttyä NL miehitti kaikki Itä-Euroopan maat. Itävaltaakin se yritti, mutta ei onnistunut. Lepsu länsi!

NL:n valtauksien estämiseksi edemmäs länteen perustivat Britannia ja Ranska 1947 ns. Dunkirkin sopimuksen. Lisää puolustusta tarvitsivat 1948 Belgia, Alankomaat ja Luxemburg. Syntyi uusi puolustusliitto WUDO, Western Union Defence Organisation eli ns.”Bryssels Treaty”.

Halukkuus uuteen puolustusliittoon lisääntyi NL:n uhan vuoksi. Uuden liiton jäseniä olivat Italia, Luxemburg, Norja, Portugali, Ranska, Tanska ja Britannia. Mukaan haluttiin Atlantin takaa USA ja Kanada. Syntyi otsikon puolustusliitto, Nato.

Sen peruskirjan mukaan sen tehtävä on ”Turvata jäsenmaiden yhteiset arvot, joita ovat demokratia, vapauksien kunnioittaminen, oikeusvaltion ylläpito ja kiistojen rauhanomainen ratkaiseminen."

Vuonna 1954 Neuvostoliitto haki Naton jäsenyyttä. USA ja Britannia estivät sen, koska NL ei täyttänyt sen yhteisiä arvoja. Vuonna 1997 on kuitenkin solmittu Nato-Venäjä -neuvosto.

Onko Venäjällä siis edes moraalista oikeutta pitää puolustusliitto Natoa vihollisenaan? Nato ei ole hyökännyt yhteenkään maahan, eikä se ole koskaan edes suunnitellut hyökkäystä Neuvostoliittoon/Venäjälle.

Naton mahtimaat USA, Kanada ja Britannia pelastivat NL:n natsi-Saksan kynsistä 1941–1945.

Nato on ainoa potentiaalinen sotilasmahti Länsi-Euroopalle vielä kymmeniin vuosiin. Se on syytä uskoa tosiasiana.

EU:n sotilasmahti Britannia on eroamassa EU:sta. Jos Suomelle ei sovi Naton yhteiset arvot, on syytä perustaa uusi Varsovan liitto ja liittyä siihen!

Sinisilmäisen Suomen on syytä liittyä Natoon ja ensi tilassa. Sitä ei tule tehdä minkään kansanäänestyksen perusteella, vaan Suomen kansan valitsema eduskunta tehköön päätöksen tosiasioiden perusteella.

Esa Passila

ex-sotilas, ilmailuinsinööri, lentokapteeni