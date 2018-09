Lukijalta: Turun seudun musiikkiopiston opetuksen yhdistämiskritiikille on perusteet

Turun Sanomat käsitteli Turun kaupunginhallituksessa vireillä olevaa musiikin opetuksen uudelleenorganisointia 17.9. Artikkelissa todetaan, että Turun seudun musiikkiopiston (TSMO) kannatusyhdistyksen hallitus "ei varsinaisesti vastusta yhdistämistä”. Hallitus kuitenkin epäilee yhtiöittämisen järkevyyttä ja vastustaa TSMO:n ja Konservatorion toimintojen yhdistämistä. TSMO:n henkilökunta kannattaa kahden erillisen musiikkiopiston mallia.

Artikkelista jäivät puuttumaan perusteet hallituksen kriittiselle kannalle. Uudistuksessa kyseessä ei ole vain hallinnollinen järkeistäminen, vaan muutos, joka voi vaikuttaa Turun seudun musiikkiopetuksen tarjonnan määrään, laatuun ja tasapuolisuuteen. TSMO:n lähtökohtana on tarjota musiikkia nuorille elämänmittaiseksi harrastukseksi, ei niinkään seuloa lahjakkuuksia musiikin ammattilaisiksi.

Myös taloudellisten tai hallinnollisten vaikutusten saavuttaminen on kyseenalaista. Turun seudun musiikkiopisto on toiminut tehokkaasti ja pysynyt aina määrärahojensa puitteissa. Sen hallinto on äärimmäisen pieni: opetushenkilöstön lisäksi 821 oppilaan ja 291 musiikkileikkikoululaisen laitosta pyörittää vain viisi hallintohenkilöä.

TSMO:n hallitus korostikin lausunnossaan, että yhtiöittäminen ei saa vähentää sen opetukseen käyttämää budjettia eikä sille myönnettyjä valtionosuuksia.

Turun kaupunki rahoitti musiikin perusopetusta 1,3 miljoonalla eurolla vuonna 2017. Tästä TSMO sai noin 543 000 euroa ja Konservatorio noin 757 000 euroa. TSMO:n toiminnan rahoituksesta valtion osuus on 54 prosenttia, Turun kaupungin osuus 23 prosenttia, oppilasmaksujen osuus 18,5 prosenttia ja muiden seudun kuntien osuus 4,5 prosenttia.

Oppilaitosten yhdistämistä perustellaan Markus Utrion vuonna 2017 tekemällä selvityksellä. Siitä ei löydy syitä yhdistämiselle. Sen sijaan siinä todetaan, että varsinaisia esteitä yhtiöittämiselle ei ole. TSMO:n hallitus piti lausunnossaan tätä riittämättömänä perusteena yhdistämiselle.

TSMO perustettiin vuonna 1996 täydentämään ja monipuolistamaan Turun alueen musiikkiopisto-opetusta. Tavoitteena on ollut tarjota hyvä vaihtoehto konservatorion opetukselle, jotta musiikin opetuksen tarjonta vastaisi monimuotoista kysyntää.

Rytmimusiikin vahva osuus on osa oppilaitoksen toimintaa ja nimensä mukaisesti TSMO toimii seudullisesti. Vuosittain tehtävät kyselyt osoittavat musiikkiopiston asiakastyytyväisyyden olevan korkea. Lisäksi TSMO on tärkeä osa Turun seudun musiikkielämää.

Sekä TSMO että Konservatorio tarjoavat taiteen perusopetuksen musiikin laajaa oppimäärää, mutta niillä on omat, toisistaan poikkeavat profiilinsa. TSMO on tehnyt harrastuksen aloittamisen kynnyksestä matalan, sillä opisto ei valitse oppilaitaan pääsykokeella. Nuori voi tulla mukaan harrastukseen ja löytää musiikista hyvinvointia tuovan elinikäisen harrastuksen.

Periaatteena on tuoda musiikkia mahdollisimman monen elämään. Musiikilla on älyllisen kehityksen ja elämänhallinnan kannalta tutkitusti erinomaisia vaikutuksia. Samalla kuitenkin myös merkittävä määrä oppilaita siirtyy vuosittain myös musiikkialan ammattiopintoihin.

TSMO on myös onnistunut madaltamaan musiikin lajien välisiä raja-aitoja. Rytmimusiikin ja digitaalisen musiikin opetus lisääntyy jatkuvasti klassisen musiikin rinnalla. Opetusta kehitetään toimintaympäristön muutosten analyysin perusteella palvelemaan yhä paremmin perheiden ja lasten tarpeita. Uusi tutkintorakenne siirtää painopistettä yhteisöllisen nykyaikaisen musiikin tekemisen ja kokemisen suuntaan.

TSMO:n hallituksen mielestä yhtiöittäminen ei saa johtaa seudun musiikinopetustarjonnan yksipuolistumiseen eikä se saa vaarantaa Turun seudun musiikkiopistossa tehtyä kehitystyötä ajantasaisen ja laajasti hyvinvointia tuottavan opetuksen eteen.

Se ei myöskään saa rajoittaa musiikinopetukseen pääsyä. Kaikilla musiikkiharrastuksesta kiinnostuneilla nuorilla pitää olla mahdollisuus päästä tutustumaan musiikkiin.

TSMO:n hallituksen näkemyksen mukaan musiikkiopiston oma pedagoginen itsenäisyys, opetussuunnitelma ja asiantunteva opettajakunta takaavat turkulaisen musiikinopetuksen monimuotoisuuden säilymisen ja kehittymisen edelleen.

TSMO:n kannatusyhdistyksen hallituksen jäsenet

Kalle Euro, Pekka Lahti, Kimmo Lehtonen