Lukijalta: Maskun kuntoutuskeskusta tarvitaan

Kelan kilpailutus leikkasi kerralla pois puolet Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen ensi vuoden hoitovuorokausista, koska Kela käytti pelkkää hintaa palveluntarjoajien valintakriteerinä.

Tällaiset ratkaisut eivät ole kenenkään kannalta kestäviä.

Pelkällä hinnalla kilpailuttaminen ei johda sopivimman palveluntarjoajan eikä parhaan hinta-laatusuhteen valintaan.

Seurauksena on sen sijaan laadun polkeminen, mikä tapahtuu käytännössä joko palvelutason tai työehtojen heikentämisenä. Epäonnistunut kilpailutus voi johtaa jopa lähipalvelujen alasajoon.

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus on Suomen suurin neurologisten sairauksien kuntoutukseen erikoistunut keskus, jonka kuntoutukseen on voinut tulla mistä päin Suomea tahansa. Suurin asiakasryhmä on MS-tautia sairastavat.

Monille ikäihmisille Maskun kuntoutuskeskus on jatkossakin paras vaihtoehto.

Nykyiset ikäihmiset ovat rakentaneet sen hyvinvointivaltion, jonka hedelmistä saamme nauttia. Olemme heille hyvän ja ihmisarvoisen vanhenemisen velkaa.

Jaakko Lindfors

puheenjohtaja

Turun Vasemmistoliitto