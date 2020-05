Lukijalta: Korona, kuolema ja äitienpäivä – meiltä vaaditaan nöyryyttä elämän hallitsemattomuuden edessä

Kirjoittajan mielestä meidän tulee hyväksyä, että koronavirus on yhtä oikukas kuin muutkin tautimme ja totuteltava elämään sen kanssa.

On kohta äitienpäivä. Haluaisin käydä äitini luona, pötköttää hänen vierelleen sänkyyn, pitää kädestä kiinni, halata, itkeä ilosta, osoittaa kiitollisuuttani, rutistaa ja olla yhdessä.

Jos toisin hänelle vahingossa koronatartunnan, olisiko se tragedia? Vaiko kenties hänen mielestään vapautus?

Äitiäni on suojeltu hoitokodissa viranomaisten päätöksestä yli kolme kuukautta. Hän ei dementiasta johtuen ymmärrä muuta kuin fyysistä läheisyyttä, kosketusta. Hänen elämästään on korona-aikana hävinnyt kaikki yhteys siihen elämään, jota hän eli.

Yhteiskuntamme toimii hyvästä tahdosta, mutta toimimmeko oikein?

Kulttuurimme suhde kuolemaan tulee näkyväksi. Tutkimusta on vaikka kuinka paljon siitä, että vanhukset sairaaloissa ja hoitokodeissa taantuvat ja kuolevat pois kun menettävät kosketuksensa elämään. Korona-eristyksessä olettaisi tämän degeneratiivisen prosessin kiihtyvän entisestään.

Vanhuksiamme suojellaan nyt koronakuolemalta – mutta se on loppujen lopuksi se sama kuolema, joka heitä kuitenkin odottaa nurkan takana, tai vuoden-muutaman päästä, sen tiedämme kaikki, jos vain haluamme sen itsellemme myöntää.

Kysyn itseltäni: kumpi on rankempaa, elää loppuun asti niin rakkaudentäyteistä elämää kuin mahdollista, tavaten puolisonsa ja muita rakkaita lähes päivittäin, menehtyen mahdollisesti lopulta virustautiin – vaiko menettää kosketus elämään kaiken yhteyden hiipuessa pois ja taantua pois yksinäisyydessä?

Hoitokotiemme henkilökunta tekee mahtavaa työtä, mutta eiväthän he ole vanhustemme lapsia eivätkä lähiomaisia, jotka jakaisivat ikäihmistemme kanssa pitkän historian, eikä heiltä voi odottaa, että he pitelisivät sitä elämänlangan päätä.

Korona oli alussa tuntematon tauti. Tehtiin järkevästi ja pelattiin varman päälle. Pysäytettiin yhteiskunnan rattaat.

Globaali reaktio koronavirukseen toi mukanaan kauniin välittämisen. Olemme puhaltaneet yhteen hiileen, niin kuin sota-aikoina ikään. Lojaliteetti, jota olemme osoittaneet heikompia kohtaan, on ollut kaunis ja koskettava kokemus.

Nyt dataa alkaa olla kasassa sairastaneilta ja tervehtyneiltä, tilastotietoa kuolleisuudesta. Faktat osoittavat, että koronakuolleisuus onneksi on verrattain matala. Suomessa kuolee yhä enemmän ihmisiä ihan tuttuihin juttuihin; liikenteessä, syöpään, verisuonitauteihin jne.

Tiedämme myös, että korona iskee oikukkaasti. Eniten vanhempiin mutta myös joihinkin nuorempiin. Näin on myös verisuonitautien ja syövän laita. Ne iskevät selektiivisesti ja eniten vanhempiin. Eikä kukaan kaikista yrityksistä huolimatta vielä tiedä varmasti, miksi joku sairastuu syöpään ja toinen ei.

Yhtä lailla on vaikea tajuta, miksi triathlonia harrastava, aerobisessa huippukunnossa oleva ihminen sairastaa koronaviruksen kovana tautina kun

useimmat lapset ja monet aikuiset tuskin tajuavat saaneensa tartunnan.

Länsimaista kulttuuriamme leimaa korkean elintason mukanaan tuoma himo lukita edut. Mitä tulee syöpään ja muihin tuttuihin tauteihin, olemme joutuneet hyväksymään vastenmielisen määrän avuttomuutta. Kykenemättömyyttä hallita elämää.

Korona on uusi tauti, joka kaikesta datasta päätellen vaikuttaa lukeutuvan samaan kategoriaan tuttujen tautien kanssa: Ei voi tietää. Tähän asti olemme yrittäneet suojautua. On hyväksyttävä, ettei tulevaisuudessa voi.

Yhteiskunnan rattaat voivat pysähtyä hetkeksi, mutta tiedämme, ettei se toimi jatkumona.

Koronavirus voi iskeä juuri minuun. Korona voi tulla ja viedä. Syöpä voi tulla ja viedä. Verisuonitauti voi tulla ja viedä. Kuolema kuuluukin elämään.

Länsimainen kulttuuri on menettänyt kosketuksensa fatalismiin. Vanhan maailman hyväksyntään siitä, että aika on täysi silloin kun on. Että kaikkeen ei voi, eikä pidäkään, yrittää vaikuttaa.

Kaipaan juuri nyt lisää fatalismia tähän kollektiiviseen kokemukseemme.

Kaikki on niin suhteellista. Yritän eläytyä aikaan, jolloin musta surma riehui Euroopassa tappaen jopa 60 prosenttia väestöstä. Tai tilanteisiin, jotka ovat valloilla eri puolilla maailmaa tänäkin päivänä. Afrikkalaisviranomaiseen, joka kohautti olkapäitään, kun sai kysymyksen siitä, miten ollaan varauduttua koronaepidemiaan, sanoen: Meillä on huolenamme jo ebola, kolera ja hiv.

Missä sielunmaisemissa liikutaan, kun ei ehditä koronaa ajatella, saati pelätä? Järeämmissä, syvimmiltään terveemmissä?

On aika tarkastella faktoja ja todeta, ettei korona riehu kuin viikatemies pannen lakoon kaiken sivilisaation ympärillään. Hyväksyä, että tämä virus on yhtä oikukas kuin muutkin tautimme. Alkaa asettumaan siihen, että voimme elää sen kanssa.

Joku voi sairastua vakavasti, useimmat ei. Vakavasti sairastuneille annetaan kaikki mahdollinen apu, aivan kuin syöpäpotilaille ja sydänkohtauksen saaneille. Joskus ei voida auttaa. Se on osa elämää.

Loppujen lopuksi jokaiselta meistä vaaditaan nöyryyttä elämän hallitsemattomuuden edessä. Koronaprosessissa olemme yhteiskuntana oppineet jo paljon. Siitä, kuinka pitkälle voimme mennä suojautuessamme elämän tuomia vaaroja vastaan ja siitä, mitä toimivaan yhteiskuntaan ja elämänmakuiseen elämään kuuluu.

Emma Fogelholm

Tammisaari