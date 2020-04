Lukijan kolumni: Kauanko karanteeni kestää?

LUKIJAN KOLUMNI

Mikael Miikkola

Erilaiset alukset "connecting people" niin merellä, maalla kuin ilmassa. Mutta ne toimivat myös epidemioiden katalysaattoreina.

Esimerkiksi jo purjelaivakaudella aluksilla oli paljon väkeä. Jopa 20 kertaa enemmän kuin nykyisin. Vallitsi hillitön ahtaus. Hygieniasta ei ollut tietoa.

Sairauksien hoitoina olivat suonenisku, ulostuttavat lääkkeet, kulkueet sekä taikuus. Normaali operaatio oli amputaatio. Kova känni ja pala pois. Lääkäri oli haavuri ja samalla aluksen parturi.

Kuolema ei silloin ollut ihmeellistä. Jos kipu oli kaulan ja polvien välissä ja "sköne" siihen menehtyi, haavurin diagnoosi oli: vatsanväänteitä. Heikot (40–60 prosenttia) kuolivat merimatkalla.

Keskiajalla "musta surma" pyyhki yli Europan. Tästä syystä Välimeren suuret satamakaupungit vaativat saapuvia aluksia viestimään mahdollisista sairauksistaan ja lillumaan redillä määrätyn ajan, "guarantenan" – neljäkymmentä päivää. Ruton oletetun elinkaaren.

Tuolloin saastuneen laivan merkiksi huippunostimeen oli solmittava suurikokoinen keltainen karanteenilippu.

Karanteeni oli pakollisen eristämisen tila. Satamaan ei ollut kiinnittämistä eikä aluksesta poistumista! Sanktiot olivat rajuja. Mutta niin ovat olleet seurauksetkin.

Löytöretkeilijät ovat tahtomattaan tuhonneet kansoja ja heimoja. Aavelaivoja ajelehtii valtamerillä. Syitä arvaillaan.

Viranomaiset pyrkivät tarkastuksin sekä dokumentein osoittamaan aluksen puhtauden ja eristämään tautien aiheuttajat. Esimerkiksi kiinnitysköysiin asetetut rottalevyt kehitettiin sitä varten.

Nykyään laivat käyttävät kelta-mustaruutuista L-signaalilippua ykkösnostimessa merkkinä tarttuvasta taudista. Keltamusta on myös yleinen vaaran huomioväriteippi. Keltainen Q-lippu puolestaan ilmoittaa saasteettomuudesta.

Alusten turvallisuusviestintä käydään nykyisin ICT-välinein jo kaukaa sfääreissä ja kansainvälisillä vesillä.

Tiedon ja tepsivän vastarohdon puute ovat olleet yleisimmät syyt ihmisten pakkoeristämiseen. Ennen vanhaan siitä käytettiin pehmeää ilmaisua parantola tai sairaala, kunnes tauti selätettiin.

1600–1700-luvuilla Airistolla Seilin saareen eristettiin lepra- sekä mielisairaita. Jotkut loppuelämäkseen.

Ihmiskunnan kannalta on elintärkeää, että lääketieteellinen tiedonkulku on avointa ja sukkelaa. Se on tehokkainta desinfiointia. Mutta ennen kuin pandemioille on kehitetty vastalääke, ne tulevaisuudessakin toimivat kuten taruolento Hydra.

Käydessäni Jerusalemissa rabbi paljasti kestävän totuuden: "Jos haluat tietää mitä eilen tapahtui, lue päivän lehtiä. Mitä tänään, niin katso telkkaria tai kuuntele radiota. Mutta jos haluat tietää mitä tapahtuu huomenna, lue Raamattua."

Jos sallitte, että nuhtelen, niin tottelemattomuudesta sekä toimimisesta vastoin esivallan ohjeita ja vetoomuksia. Niiden noudattamatta jättäminen on monille lähimmäisillemme elämän ja kuoleman kysymys.

Kirjoittaja on Turun valtuutettu sekä kaupunginhallituksen jäsen (ps).