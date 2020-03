Lukijan kolumni: Rahalla saa, vai saako?

LUKIJAN KOLUMNI

Hilkka Pulli

Yli sukupolvien kansan keskuudessa jonkinlaisina ohjenuorina vallinneissa sananparsissa piilevät yhä kultaiset tiedonjyväset.

Tottahan yhä on, että "aikansa merikin möyrii", tämän olivat lavansaarelaiset luovutetussa Karjalassa jo ennen sotia havainneet. Sortavalassa taas oli pantu merkille, että ”nälkäinen säkkinsä pohjan tietää”. Sen naapurikunnassa Jaakkimassa isäntämiehet saattoivat valistaa akottumaan aikovaa poikaansa, että "aina se eukko ottaissa vehnäseltä maistuu, mut pippur se on pittäissä." Lieneekö heillä ollut omakohtaista kokemusta asiasta, sananparren ja kenties emännänkin mukaan "rahaa olla pitää, jott ei koirat kintuille kuseksi."

No, raha ei sananparsilla lisääntynyt silloin eikä lisäänny nykyäänkään, ei ainakaan, jos pohjalaisittain leveille puheilleen uskollisesti elelee "aikansa komiasti, vaikka lopun aikaa kerjättääs".

Turun seudulla puolestaan on tuttua, että "velka o veli otettaissa, veljenpoika maksettaissa", kuten myös, että "isäntä on vieran väärtti ja välist parempiki". Varsinkin tuo viimeinen on minun mielestäni aitoa turkulaisuutta jos mikä, kuten sekin, että "kokenu kaik tiättä, vaivane kaik kokke."

Parhaillaan koko maailmaa vavisuttava ja vaivaannuttava virusepidemia panee miettimään, mikä tarkoitus tällä kaikella on: Miten tämä kaikkien kansakuntien yhteinen kokemus, samalle viivalle joutuminen, tulee vaikuttamaan kunkin ajatuksiin ja töihin?

Presidentti Sauli Niinistö esitti joitakin päiviä sitten Yle 1:n A-Talk-ohjelmassa näkemyksen, että jollain tavalla se meitä muuttaa. Ehkä alamme nähdä paremmin ympärillemme. Kuka tietää?

Omasta lapsuudestani muistan sodat läpi käyneiden vanhempieni puheista toteamuksen, että kaiken mitä ihmisen tielle asetetaan, on tarkoitus jollakin tavalla opettaa ja kasvattaa. Mutta siitäkin huolimatta vaikeuksista vain on kovin työlästä alkaa jotain hyvää löytämään.

Se ainakin on varmaa, että kaiken keskiössä on kysymys rahasta: "Rahalla saa ja hevosella pääsee", kuten vanha sananlasku tietää. Harmi vain, että hevosella ei sananmukaisesti enää nykyään monikaan liikkeelle pääse, hevosvoimilla kyllä, vaikka kauppaan hankkimaan kotivaraa. Ja pätäkkäähän siinäkin tarvitaan… Vaikka silläkään ei ihan kaikkea saa.

Entäpä sitten, kun varoja ei todella ole? Millä silloin liikutaan paikasta toiseen, vaikkapa sitä kotivaraa hankkimaan? Tai silloin, jos kunto ei liikkumista salli, eikä asiamiestä ole?

Kuka huolehtii, kun kaikkialla vain siirrytään ottamaan etäisyyttä? Jopa kirkkokin katsoo parhaaksi pysytellä loitolla lähimmäisistä, ettei epidemia sitä kautta enempää leviäisi.

Kirjoittaja on turkulainen runoilija.