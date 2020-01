Lukijan kolumni: Ristiriitaiset me

LUKIJAN KOLUMNI

Erkki Kanerva

Ihminen on kaikessa päätöksenteossaan usein ristiriitojen riivaama. Paheksumme toisten toimintaa ja teemme silti itse aivan samoin. Lennämme lomalle, jos varat sallivat, mutta paheksumme, kun lentoliikenteen määrät kasvavat. Syömme lihaa, vaikka päivittelemme teuraseläinten kohtelua.

Ajamme autollamme nopeusrajoitusten mukaan, muka, mutta jarrutamme aina juuri ennen peltipoliiseja. Ja jos kärähdämme ylinopeudesta, koko häslinki johtuu vain siitä, että meillä sattuu olemaan kiire (selontekomme poliisille).

Areenaan on ilmestynyt satiiriohjelma Ihmisten puolue. Ohjelma ei enää joidenkin mukaan toimi, koska puoluekentässä on jo Ihmisten puolue, joskaan sen nimi ei ole juuri tuo. Kun ristiriitaisuuksista tulee todellisia normeja, satiirin sanotaan sellaisesta menettävän tehonsa. Tai ainakin huvittavuutensa.

Eräs suomalainen puolue on huipentanut linjanvetonsa juuri tähän ristiriitaisuuksien ihastuttavaan verkkoon. Sillä on kaksi keskeistä toimintalinjaa. Se on toisaalta suomalainen puolue, joka vastustaa syvällä rintaäänellä siirtolaisuutta. Silti me tiedämme historiasta satojen vuosien ajalta, että juuri me suomalaiset olemme olleet kovia poikia ja tyttöjä menemään siirtolaisiksi.

Olemme muuttaneet Ruotsiin tai Norjaan, tai kauaksi Amerikkoihin ja Australiaan. Siellä olemme sukupolvien ajan säilyttäneet ainakin osan kulttuuristamme. Espanjan Aurinkorannikolla käydään suomalaista koulua ja erään ristiriidattoman (?) puolueen suurimpia paikallisosastoja toimii Fuengirolassa.

Toinen suomalaisen ristiriitapuolueen toimintakohde on ilmastonmuutoksen kieltäminen tai ainakin vähättely. "Aina ovat sääolosuhteet vaihdelleet" tai "mitään ilmastonmuutosta ei ole". Ristiriita syntyy siitä, että jos kuitenkin ilmaston lämpeneminen on totta, puolueen pitäisi ehdottomasti toimia lämpenemistä vastustavasti.

Miksi pitäisi? Kun on ilmeistä, että ilmasto ihmisten toiminnan johdosta tosiaan lämpenee, se vääjäämättä aiheuttaa valtavan siirtolaisuuspaineen sellaisille alueille, joissa olosuhteet säilyisivät ihmisille elinkelpoisina. Yksi tällainen paikka voisi olla juuri Suomi, joskaan sekään ei olisi vissi ja varma.

Kesät olisivat täällä ultrakuivia. Myrskytkin täällä olisivat kovemmat kuin kerran Tapanina. Tuhohyönteiset kykenisivät talvehtimaan leppeässä talvisäässä.

Mutta siirtolaisia tänne tulisi, eikä vain 30 000 vaan lukuun pitäisi laittaa parikin nollaa lisää. Kun tämä kansainvaellus havaitaan ristiriitapuolueessa, siirtolaisuuden vastustus jää pisaraksi valtameressä. Ja meri on suuri ja avara.

Kirjoittaja on perusturkulainen vanhus.