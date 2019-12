Lukijan kolumni: Joulu juhlista jaloin

LUKIJAN KOLUMNI

Tuula Okkola

Joillekin on, joillekin ei. Näin se menee. Makuasioista on turha kuitenkin kiistellä.

Kun Mika Waltarin kirjailijatyttäreltä Sadulta haastattelija kerran kysyi, mitenkä kahden taiteilijan avioliitto sujui, niin Satu vastasi: Ei niin pientä asiaa olekaan, ettei siitä tarpeen tullen saisi riitaa syntymään.

Meidän maamme on nyt loppuvuodesta ollut heikossa hapessa postilakon ja muiden tuki- ja myötätuntolakkojen puristuksessa. Ja tähän keitokseen ovat vielä lisänneet oman mausteensa siitä, missä koululaiset saavat viettää kuusijuhlansa. Kirkko kun ei joidenkin lasten vanhemmille ole sopiva.

Jottet joutuisi syyllistetyksi vihapuheeseen, on turvallisinta pitää ajatukset omana tietonaan!

Luin herkistynein mielin professori Kirsi Vainio-Korhosen kolumnin entisaikojen koulujen joulujuhlista (TS 28.11.). Nehän pidettiin silloin koulun tiloissa, jos oli sopivan kokoinen juhlasali tai voimistelusali.

Jouluevankeliumi ja joululaulut ja -virret kuuluivat itseoikeutetusti tilaisuuteen. Rehtorin puhetta sävytti sota ja sen jälkeinen tilanne, 1940-lukua kun elettiin. Kuusijuhlan huipentuma oli tietenkin näytelmä ja illan päätteeksi saatiin omissa luokissa todistukset.

Oi niitä aikoja!

En tiedä, onko koulun kuusijuhlan vietto kirkossa paras mahdollinen vaihtoehto. Ei sinne ainakaan mikään tonttukavalkadi tunnu sopivalta. Eipä silti: Onhan kirkkoihimme jo kaikenlainen draama sujahtanut sutjakkaasti.

Jokin aika taaksepäin tuotiin Turun tuomiokirkkoon jättikokoinen, jostain massasta valmistettu hopeanvärinen yksisarvinen hevonen. Tämä heppa kannettiin sitten musiikin säestyksellä alttarin läheisyyteen.

Mutta mitä tämä yksisarvinen tekee Suomen kansallispyhätössä? Mitä nämä yksisarviset ovat?

"Yksisarviset ovat ylösnousseita hevosia, jotka palvelevat meitä henkisellä tiellämme. He ovat enkelimäisiä, hyvin korkeavärähteisiä ja voimallisia olentoja, jotka kasvattavat vahvasti yhteyttämme korkeimpaan ja oman sielumme viisauteen", kertoo verkkosivusto Valonpolku.com.

En myöskään monien muiden kanssa ymmärrä, miten viime vuoden ekumeeniseen jumalanpalvelukseen oli kutsuttu puhujaksi rap-artisti Paleface, joka ylipitkässä osuudessaan räppäsi omia juttujaan.

Olin kuin puulla päähän lyöty, kun luin 15.12. lehdestä, että jouluevankeliumi esitettiin funikulaarin edessä eri seurakuntien työntekijöiden valmistamana. Tämä oli "modernisoitu" versio jouluevankeliumista!

Allekirjoittanut ei enää hämmästy mistään.

Toiveeni on, että vielä saisin jouluna kuulla saarnatuolista tuon iki-ihanan sanoman: Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, herra, Daavidin kaupungista.

Tätä tarvitsemme sekä me että koko maailma. Siunausrikasta joulua!

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva yksityinen ammatinharjoittaja.