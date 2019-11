Lukijan kolumni: Mistä apu marraskuun pimeään?

LUKIJAN KOLUMNI

Kalevi Pirttijärvi

Puhutaan kellojen siirtämisestä, mutta se on pikku juttu suomalaisille. Minä kyllä siirtäisin loka- ja marraskuun Keski-Eurooppaan. Ja kosteudessa on vanha iloinen Englantikin kuivempi paikka.

Meillä on jatkuvasti niin kenkkumainen keli, että tekisi mieli vaan nukkua. Karhukin on paljon viisaampi kuin me. Se nukkuu juuri tämän pahimman ajan. Eikä sen tarvitse käydä edes tarpeillaan välillä.

Yhteiskunta koettaa erilaisilla teemoilla katkaista tätä surkeutta. Oli elimenluovutusviikkokin. Minäkin kysyin lääkäriltäni, mikä vielä kelpaisi. Vastaus oli, että isonvarpaan kynnet, ehkä menisivät uusiokäyttöön. Tosin nekin pitäisi ensin maalata. Eipä tullut ankeuteen apua sieltäkään suunnalta.

Ja sitten tämä isänpäivä. Se on kauppiaiden joulumyynnin harjoitteluviikko. Kyllä minäkin haluan olla isä koko vuoden. En vain yhtenä päivänä. Kuollutta isääni minäkin taidan muistella yhtä harvoin. Kyllä meidän pitäisi olla koko vuoden kiinnostuneita siitä, miten lähimmäisemme voivat. Ettei muiden tarvitse kertoa sitä meille.

Lupaukset ja varsinkin vaali-sellaiset kiinnostavat minua vielä vähemmän kuin kaupunkivaristen kolesterolitaso. Minun sataseni ei kerkeä poikimaan vuosikausia, vaan se on kupattu jo muutamassa päivässä eri tahoille. Mitään jäämistöä ei tule olemaan. Perikunta saa maksaa arkun, kierrätysmaksun ja alvin.

Tiedän, että teen syntiä joka päivä. Mutta ihmisen ajatukset ovat puhtaita vain omissa silmissä. Tietämättömyys ei minun kohdallani syntejäni pienennä. Vasta hädän hetkellä kääntyy pyyntöni oikeaan suuntaan.

Tästä hienoimpana esimerkkinä tulevat mieleeni sanat, joita en koskaan unohda. Ne ovat Tuntemattomassa sotilaassa Mäkilän sanat hevoselleen, pommituksen alla: "Älä pelkää, ei soo ihmises. Son korkeemmas käres."

Se on mielestäni maailman yksinkertaisin ja kaunein rukous. Ei pelkokaan ole ihmisen yksinoikeus. Myöskin eläimet pelkäävät. Antakaa heidänkin tuntea ja elää.

Vielä loppusyksyyn palatakseni, nythän on aikaa oman fyysisen kunnon kohentamiseen. Olen itse ottanut siitä melkeinpä päivittäin kaiken irti, ulkoilemalla. Se on ollut vapaaehtoinen pakkokin, sillä taannoin sovimme vaimon kanssa, että hän, joka ei hyväksy toisen ajatuksia, lähtee puoleksi tunniksi ulos.

Raitis ulkoilma on saanut minussa ihmeitä aikaan. Mutta sen olen huomannut, että jos ulkona on oikein huono keli, olen paljon myötämielisempi toisen ajatuksille.

Kirjoittaja on kaarinalainen monien merien matkaaja, palvellut kauppalaivastossa, laivastossa ja merivartiostossa.