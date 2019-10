Lukijalta: Tottumus on toinen luonto

LUKIJAN KOLUMNI

Leo Lindstedt

Näin taisi sanoa ainakin kreikkalainen kyynikkofilosofi Diogenes ja latinaksi sen käänsi Cicero. Minulle sen kertoi eräänä murrosiän ohjeena oma isäni.

Olen ruvennut ajattelemaan ihmisen käyttäytymistä ja persoonallisuutta pitkälti tuolta pohjalta. En kiellä kokonaan yksilön perimän tuottamia taipumuksia, mutta perimän determinismiä tai kohtalokkuutta vastustan yhtä kiivaasti kuin horoskooppeja. Neuro- ja lääketieteitten yksinkertaistetuimmat sähkökemialliset selitykset torjun kuin filosofi Jyri Puhakainen teoksessaan Persoonan kieltäjät.

Yksilö ei käyttäydy vain siten, millainen hänen luonteensa on, vaan hänestä, hänen luonteestaan ja käyttäytymisestään tulee sellaista, mitä hän tekee, mitkä ovat hänen tottumuksensa.

Lauri Rauhalanhumanistiseen ihmiskäsitykseen pohjautuen voi ajatella seuraavasti: Keholtaan ihmiset muovautuvat pitkälti sen mukaan, minkälaista ravintoa ja kuinka paljon he nauttivat, tekevätkö he fyysistä vai henkistä työtä ja miten he liikkuvat.

Tajunnaltaan ja ajatusmaailmaltaan ihmiset muovautuvat varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja ammatin mukaan. Tärkeitä vedenjakajia on suhtautuminen kanssaihmisiin. Ovatko työtoverisi, eriväriset, erikieliset, erimieliset, eri asemassa olevat ihmiset kilpailijoita ja oman edun valvojia vai yhteistyökumppaneita, maailmankansalaisia.

Niin kehollisuuteen kuin tajunnallisuuteen liittyy aina tilanne. Ihmiset ovat objektiivisesti katsoen samanlaisessa tilanteessa yksilöllisesti eri tilanteessa. Erilainen elämänhistoria ja asema vaikuttavat yksilön kokemukseen. Samassa tilanteessa eri ihmisillä on myös eri tavoitteet ja unelmat.

Jokaisen on hyvä miettiä kysymystä miten minusta tuli minä. Sellainen poistaa niin turhaa omahyväisyyttä kuin alemmuuden tunnetta. Itsetutkiskelu tuo valaistusta siihen, miten paljon meihin vaikuttavat yhteiskunta, sen arvostukset ja ilmapiiri. Onhan oikeustieteenkin yksi johtavia ajatuksia, että on noudatettava lakia ja maan tapaa.

Minusta on tullut minä muun muassa seuraavista syistä. Sain kasvaa turvallisessa kaupunkilais- ja työläiskodissa. Äitini oli koko aikuisikänsä näköinvalidi ja isäni avioton lapsi, joka ei saanut käydä kykyjensä mukaisia kouluja, joita minä sen sijaan sain.

Vähitellen aloin mieltyä – ehkä opettajien ansiosta – niin sanottuihin humanistisiin aineisiin ja kieliopintojen jälkeen siirryin käyttäytymistieteisiin ja filosofiaan.

Työurani aloitin koulu- ja lastenkodeissa, joissa piti kasvattaa ja puolustaa harhapoluille eksyneitä murrosikäisiä poikia. Aikuiskouluttajana taas tehtäväni oli opettaa työsuhteessa heikommassa asemassa olevaa osapuolta, työntekijöitä pitämään puoliaan.

Pitkäaikainenharrastukseni koripallon pelaaminen on opettanut minua yhdessä tekemiseen, auttamaan puolustuksessa ja antamaan mieluummin hyvän syötön kuin heittämään itse.

Samojen lainalaisuuksien tai yhteisten pelisääntöjen olen havainnut toimivan yhdistystoiminnassa – ja tietenkin myös perhe- ja parisuhteissa. Eri asia on tietenkin se, miten on pystynyt pelisääntöjä toteuttamaan.

Kirjoittaja on ilmeisesti jo vanhus.