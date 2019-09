Lukijan kolumni: Urbaanin Suomen henkinen mielentila

LUKIJAN KOLUMNI

Lauri Hannikainen

Meihin vanhempiin sukupolviin on iskostunut se mielikuva, että suomaiset kokevat alemmuudentunnetta ulkomaalaisten rinnalla. Näin ei enää ole, sillä kansainvälisissä gallup-vertailuissa Suomi komeilee parhaiden joukossa.

Meille on vakuutettu, että monet asiat ovat täällä hyvin. Isoihin plussiin kuuluvat muun muassa puhdas ilma, luonto, siisteys, rehellisyys, turvallisuus, hyvätasoinen koulutus, sosiaaliset edut, naisten oikeudet ym. Vaikka emme aina itse usko vakuutteluja, ne ovat vaikuttaneet meihin rohkaisevasti.

Ainakin isommissa kaupungeissa ilmapiiri on aktiivinen. Kaupunkien keskustat ovat vilkkaita ja erilaisia tapahtumia on paljon. Nuoriso on vahvasti esillä, se haluaa elämältä enemmän kuin me vanhemmat. Internet-maailma on tehnyt elämästä moninaisemman.

1990-luvulta lähtien yritysmaailman rooli on lisääntynyt yhteiskunnassamme. Lisääntyvä osa työvoimasta on yksityisellä puolella. Nuoremmat sukupolvet kokevat yksityisyrittämisen julkisen puolen palkkatyötä dynaamisemmaksi ja palkitsevammaksi. Kuten euroiskelmässä todetaan: ”työlkin ellää, mut kaupal rikastuu”. Rahan merkitys yhteiskunnassa on lisääntynyt.

Suomessa vieraileva ulkomaalainen saattaa saada mielikuvan, että Suomi on EU-jäsenyydestä huolimatta pikemminkin amerikkalainen kuin eurooppalainen maa. Englanti on suomen rinnalla valtakieli, television katsomisessa anglo-amerikkalaiset sarjat ovat valta-asemassa ja vahvasti läsnäoleva pop-musiikki on ensisijaisesti englanninkielistä ja toissijaisesti suomenkielistä. Liioittelevasti voi kysyä, ovatko muut kielet siivottu pois.

Television ääressä katsotaan luultavimmin jotain amerikkalaista sarjaa. Niiden kaupallinen pyrkimys on tarjota "viihdettä miljoonille" – tapahtumarikasta, koukuttavaa ja viimeisen päälle tehtyä. Niissä kauniit, nuorehkot ja hyvätuloiset ihmiset seikkailevat rakkauden, seksin, perhe-elämän, huumeiden, rikollisuuden, politiikan ja työelämänkin maailmassa. Rikossarjoja on loputtomasti ja sarjat Englannin aatelisten ylellisestä elämästä kiinnostavat.

Miten pärjää älymystö, joka edellyttää musiikilta ja kulttuurilta enemmän? Heille elokuvafestivaalit tuovat helpotusta. Niissä esitetään parhaita maailmassa viime vuosina tehtyjä elokuvia. Teatteri on turvallinen vaihtoehto, se kiinnostaa etenkin vanhempaa väkeä. Ja klassisen musiikin elämä on vilkasta ja suosittua, mukaan luettuna ooppera.

Nykysuomalaisen ajatusmaailmassa Anglo-Amerikka ja muut länsimaat ovat lähes koko maailma. Muut maat merkitsevät lähinnä ongelmia ja ne kulminoituvat Kiinassa ja Venäjällä, jotka ovat pahan ruumiillistumia.

Historiasta esillä ovat 1918 sisällissota, jonka myytit on purettu, ja 1970-luku, joka esitetään vahvasti kielteisessä valossa, esillä ovat lähinnä Kekkosen yksinvalta ja radikaali taistolaisuus. Lähes mitään huomiota ei kiinnitetä siihen, että nimenomaan silloin luotiin hyvinvointivaltion vankka perusta.

Kirjoittaja on Helsingissä asuva kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori.