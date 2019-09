Lukijan kolumni: Pormestarit tulevat. Oletko valmis?

Mikael Miikkola

Politiikan teko – yhteisten asioiden hoito – on poliitikon työ. Poliitikot päättävät kaupunkilaisjärjellään. Jos he ryhtyvät valmistelemaan asioita ja virkamiehet päättävät, sitä kutsutaan kunnallispoliittiseksi ihmeeksi.

Tästä syystä valtuutetut nurkuvat, että valta on lipsunut virkamiehille. Ei aina tiedetä, esitteleekö kaupunginjohtaja omiaan, puolueensa asioita vai kenen?

On muitakin perusteltuja syitä miksi Turku on siirtymässä trendikkääseen pormestarimalliin. Se tarkoittaa, että pormestari ottaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä kaupunginjohtajan roolit ja vastaa asioiden poliittisesta työstämisestä. Hänen apunaan ovat apulaispormestarit; suurimpien toimialalautakuntien puheenjohtajat. He kollegiaalisesti päättävät mitkä, miten, miksi ja milloin poliittiset asiat etenevät framille. Siten kansalaiset tietävät kuka on tuon mainion tai pöljän päätöksen lukkari.

Valtuusto valitsee pormestarit keskuudestaan vaalikauden ajaksi. He toimivat myös kaupunginhallituksen sekä konsernijaoston johtotehtävissä. Öljyävät myös sekä strategioita että konserniyhtiöiden päätöksentekoa. Kokoaikaisesta työstä maksettaneen 8 000–15 000 euroa/kk.

Konsernin virkakoneistoa rasvaa, johtaa ja palkitsee kansliapäällikkö.

Tärkeintä koko prosessissa on pormestarisopimuksen laadinta, hallitusohjelma. Sen valmisteluun osallistuvat kunkin valtuustoryhmän kaikki valtuutetut. Yhdessä, joukkueina, etsitään ”suurinta yhteistä poliittista nimittäjää”. Ne ovat kuin valitut palat kunkin vaaliohjelmasta. Siitä muodostuu kaiken ydin, palvelulupaus turkulaisille.

Puolueet, jotka hyväksyvät pormestarisopimuksen hallitsevat. Muut jäävät oppositioon. Kuten maamme hallituskin toimii.

Pormestarijärjestelmässä demokratia hiukan keskittyy sekä litistyy. Kaupunginhallituksen jäsenten sekä suurimpien lautakuntien enemmistön tulee olla valtuutettuja tai heidän varahenkilöitään. Yhteensä luottamushenkilötehtäviä on edelleen 131.

Kuntavaaleissa 2021 on tarjolla työpaikkoja helposti lähestyttäville, nöyrille ja empaattisille joukkuepelaajille. Visiot ovat herkulliset. Niitä kohti edetään vaiheittain. Järjestelmä elää, sitä hiotaan, hitsataan ja muovaillaan. Mutta organisaatio ei tee sankaritekoja vaan siinä olevat ihmiset.

Entä kuka tekee likaisen työn jos pitää sopeuttaa?

Entä kenen poliitikon horisontti on etäämpänä kuin vaalikausi. Järjestelmässä on polkumiinoja.

Jo nyt kaupungit kilpailevat keskenään. Siksi pormestareilta odotetaan jopa kansainvälistä tunnettavuutta sekä vahvaa verkostoitumiskykyä. Heidän matkustelu- ja edustusbudjettinsakin lienee kuusinumeroinen.

”Poliitikko tavoittelee valtaa. Joko sen vuoksi, että sillä voi hamuta aatteellisia tai egoistisia asioita. Tai vallan itsensä vuoksi. Sen antaman vallan takia,” sanoi Max Weber jo 100 vuotta sitten. Mutta hyötyvätkö kaupunkilaiset uudistuksesta?

Kirjoittaja on Turun kaupunginvaltuutettu sekä kaupunginhallituksen jäsen (ps).