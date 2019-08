Lukijan kolumni: Pienistä puroista isot virrat

LUKIJAN KOLUMNI

Hilkka Pulli

Viime aikoina julkista keskustelua on käyty erityisesti siitä, voiko yksilö vaikuttaa maapallon tulevaisuuteen. Maailman ilmatieteen järjestö WMO:n pääsihteeri Petteri Taalaksen mukaan ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeimmät kysymykset liittyvät energiatuotantoon, maaliikenteeseen ja ruokavalioon.

Ylen Ykkösaamussa elokuun alussa vieraillut Taalas näki, että "yksittäisillä ympäristövalinnoilla on merkitystä, mutta lähtökohtaisesti ongelma ratkaistaan valtioiden ja globaalin yhteisön tasolla."

Kaiken kaikkiaan totuus on se, että nämä ilmastonmuutosasiat herättävät sekä päättäjä- että kansalaistasolla ristiriitaisia tunteita; ahdistusta ja epäuskoa. Voiko kaikki se, mitä tiedotusvälineet näistä päivittäin julki tuovat, olla totta? Mitä pitäisi uskoa ja mitä ei?

Voiko esimerkiksi lentomatkustus tosiaan olla kaiken pahan alku ja juuri? Entä lihan syönti? Yleisöpalautteiden mukaan valtaosa kansasta kuitenkin haluaa edelleen sekä lentää että syödä lihaa.

Päästöjä olisi kyllä kaikin tavoin pyrittävä vähentämään, se käy tavallisenkin tallaajan ajatuksen juoksuun. Sen sijaan kaikki muu, mitä tämän ilmastonmuutoksen ja hiilijalanjälkien ympärillä pyörii, voi ainakin äkkiseltään jäädä työstettäväksi tuonnempana, kun asioista on saatu terminologian lisäksi myös kansantajuista faktatietoa.

Varsinkin nyt, kun näiden ristiriitaisuuksien keskellä myös Amazonin sademetsien mittavat palot alkoivat ahdistaa kansaa ympäri maailmaa, erityisesti nuoria. Niin ilmastonmuutos sinänsä, kuin sademetsien eläin- ja kasvilajistojen tuhoutuminen huolestuttavat ja surettavat kovasti.

Ovatko noiden alueiden kaikki eläimet tuhoutuneet? Onko yhtään päässyt turvaan? Mitkä ovat, mitkä eivät? Entä uudet eläin- ja kasvilajit: Muutamia vuosia sittenhän raportoitiin, että juuri Amazonian sademetsistä on löydetty yli 400 uutta sekä kasvi että eläinlajia. Löydetäänkö niitä muualta enää koskaan? Siinäpä kysymystä kerrakseen.

Sademetsät ovat luonnostaan olleet niissä asustaville eläimille ihmisiltä kohtalaisen suojattuja elinympäristöjä alueiden vaikeakulkuisuuden takia.

Kaikki nuo ovat kovin isoja asioita. Pienen ihmisen arki on kuitenkin tässä ja nyt. Ja siitä selvitäkseen jokaisen on aina jotain tehtävä, joko hyviä tai huonoja valintoja.

Ainut mikä on varmaa on se, että hötkyilyllä hyvin harvoin kukaan pääsee toivottuun tavoitteeseen.

Tuskin se mitä me syömme, miten me matkustamme tai yleensä liikumme on kaiken A ja O, vaan ehkä mieluummin se, miten me välitämme toistemme hyvinvoinnista ja se, miten meidän tekemämme valinnat vaikuttavat lähimmäistemme elämään.

Yksilötasolla meistä kuitenkin jokainen on kohdallaan korvaamaton. Pienistä puroista ne suuretkin joet ovat aina alkunsa saaneet…Ja vaikkapa naapurin hymystä aamulla on aurinko koko päiväksi noussut taivaalle.

Kirjoittaja on turkulainen runoilija.