Lukijan kolumni: Masennus on keinottomuutta

LUKIJAN KOLUMNI

Soili Salokangas

Ihmisen elämä on hyvin usein vaikeuksista toiseen menemistä ja harva osaa pysähtyä tarkkailemaan tyytyväisyyttään kiitollisena. Suomalainen ei osaa iloita.

Myönteinen minäkuva auttaa suuresti energian ja sisäisen voiman käyttöä.

Nykyisin on todettu Suomessa masentuneiden ihmisten runsas joukko, joka luulee kemiallisten lääkkeiden auttavan ahdistuksesta eroon.

Itse jouduin vuosia sitten seuraamaan tv-ohjelmaa, jossa lääkäri ja masentunut potilas keskustelivat. Lopuksi lääkäri antoi sairasloman, masennusdiagnoosin ja lääkereseptin ja potilas kiitti ja lähti kotiin nukkumaan.

Itse olin mielessäni hahmotellut neuvoksi omien vaikeuksien ja ongelmien tutkimista ja mahdollisuuksia päästä jostain ongelmasta ja sitä mukaa kuin selviää, niin saa tyytyväisen mielen ja helpolla ilostuukin.

Ikävystynyt ihminen ei ole hereillä ja kaikilla ihmisillä on elämässään vaikeuksia, jokainen vain suhtautuu niihin omalla tavallaan. Kaikilla ei myöskään ole lähellään ihmisiä, joiden kanssa voisi keskustella.

Sosiaalinen turvaverkko olisi omaksuttava pienestä pitäen. Monesti esimerkiksi lapsena sattunut kommellus tai muiden ihmisten loukkaus on saattanut ottaa pahasti ja on jäädä kertomatta muille.

Häpeä, jota ihminen helpolla ottaa kantaakseen, on kerrottava.

Itse ammatissani olen jo vuosikymmeniä sitten huomannut ryhmäterapian avun. Kun ihminen huomaa, että muillakin on samanlaisia kokemuksia. Jokainen meistä haluaisi olla hyväksytty ja pidetty.

Ulkomailla on tehty kokeita, miten lääkitys auttaa masentunutta ja se ei ole kovin vakuuttava apu. Johann Hari on tehnyt siitä ja monesta muusta tutkimuksesta kirjan, joka on suomennettu Mielen yhteydet ja masennuksen todelliset syyt.

Suomessa suuren masennuspotilasjoukon kohdalla on huomattava ongelma myös talouden tähden.

Kaikilla ihmisillä on vaikeuksia ja olisi hyvä, jos ihminen lapsuudesta lähtien oppisi luottamaan itseensä ja asioidensa hoitamiseen sosiaalisessa ympäristössään yhdessä alkaen ja keskustellen.

Kun on oppinut nuorena ponnistelemaan koulunkäynnin ja opiskelun kanssa, ei aikuisuus pelota yhtä paljon kuin veltosti velvollisuuksiaan hoitavan kohdalla on kysymys. Oman ammatin löytäminen ei ole helppoa ja kun sellaisen löytää, on ilo ponnistella ja saada tyytyväisyyttä.

Toivon yhteiskunnan käsittelevän työllisyys- ja toimeentulokysymyksiä vastuullisesti. Ajoissa aloitettu apu on tarpeen.

Nauti tekemisesi ja onnistumisesi ilosta.

Kirjoittaja on turkulainen filosofian maisteri.