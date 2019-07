Lukijan kolumni: Make America great again

LUKIJAN KOLUMNI

Ari Kallio

Amerikan tuliaisina äskettäin saamassani posliinimukissa on yhdeksän kuvaa Donald Trumpista yksin ja kymmenen hengen sukupotretissa. Monessa kuvassa on USA:n lippu taustalla. Trump esiintyy hymyilevänä sekä määrätietoisena valtionjohtajana.

Yhdessä kuvassa kuitenkin käsi nyrkkiin puristettuna kuin vallankumousjohtaja puhetta pitämässä. Tekstinä mukissa on suurin kirjaimin ”MAKE AMERICA GREAT AGAIN”, Tee Amerikka suureksi jälleen.

Ja mukin pohjalla lukee Made in China.

Miten on mahdollista, että mies, joka kaikkialla julistaa Amerikan suuruuden palautusta, työn ja pääomien palautusta takaisin kotimaahan, teettää mainosmukejaan pahimmassa kilpailijamaassaan?

Kilpaileehan se hänen mielestään epärehdisti tukienvientiyrityksissään muun muassa verohelpotuksin ja pitämällä valuuttansa arvon keinotekoisen matalana sekä samalla rajoittaa ulkomaiden tuontia WTO:n sääntöjen vastaisesti.

Samalla länsimaat noudattavat sääntöjä, mikä nostaa niiden vientitavaroiden hintoja ja siten heikentää niiden kilpailukykyä Kiinan kanssa.

Miksi tätä Kiinan epärehtiä kilpailua siedetään lännessä? Ja kun Trump vaatii sen lopettamista suurten tullikorotusten uhalla, nostetaan hirveä meteli, että hän on kaatamassa koko vapaakaupan.

WTO:n piti varmistaa yhteiset kauppasäännöt kaikille. Mutta kun näin ei ole tapahtunut, miksei Trump saisi vaatia tilanteen korjaamista nostamalla tulleja?

Kun Kiina valittiin WTO:n jäseneksi, sen tiedettiin olevan diktatuurimaa, jossa toisinajattelijat ovat vankiloissa, ja että se on kieltänyt lakot ja vapaan ay-toiminnan. Tämä kaikki laskee palkkatasoa.

Kiina kielsi lakot perustuslaissaan juuri ennen valintaansa. Jossain kabinetissa ehkä myös sovittiin hyvin pienellä joukolla, että Kiina tarjoaa halvan ja kuuliaisen työvoiman ja USA suuret pääomat. Että näin valloitetaan koko maailma. Ihmis- ja työelämän oikeuksista viis.

Vaikka amerikkalainen pääoma on tuottanut suuria voittoja Kiinassa, USA on kaikkiaan velkaantumassa kovaa vauhtia, ja sen kauppatase Kiinan kanssa on pahasti miinuksella.

Sen seurauksena on kadonnut paljon työpaikkoja Kiinaan. Tämän johdosta Trump valittiin USA:n presidentiksi. Hän lupasi muutosta tilanteeseen tavalla, johon erityisesti maan niin sanotut sydänmaiden äänestäjät uskoivat.

Ongelmana on myös, että WTO:n johdossa ei ymmärretä tai uskalleta sanoa, että tasa-arvoisia kilpailusääntöjä kaikille ei ole, eikä siihen liittyviä sanktioita. Trumpkaan ei vaadi työelämän oikeuksien noudattamista vapaakaupassa. Ympäristöasioissa hän on ehkä hieman herännyt.

Miten hän voi olla välinpitämätön työelämän oikeuksista? Onhan hän demokraattisen maan presidentti. Mutta kumma kyllä melko välinpitämättömiä ovat olleet muutkin lännen johtajat.

Tämä muki osoittaa symbolisesti, miten paljon kaksinaismoralismia vapaakaupassa on: Make America great again Kiinan halpatuonnilla!

Kirjoittaja on turkulainen valtiotieteen maisteri.