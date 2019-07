Lukijan kolumni: Hoivakoteja ja kierrätystä

LUKIJAN KOLUMNI

Eevi Raunio

Katsoin kevään ja kesän aikana tv-uutisia, mistä tuli mieleeni lapsuudesta tuttu Z. Topeliuksen kertomus Kunnioita isääsi ja äitiäsi. Tarina kertoo 4-vuotiaasta pojasta, joka vuolee puupalikkaa. Isä kysyy häneltä, mitä tämä tekee. Poika kertoo vuolevansa isälle ja äidille puupurtiloa. Kun he tulevat vanhaksi, heidät voidaan laittaa nurkkaan syömään siten, kuten isoisä nyt on laitettu kun hänen kätensä tärisevät ja ruoka ei aina tavoita suuta.

Tv-uutisissa näytettiin hoivakodin asukkaita, jotka söivät paperilautasilta muovisilla kertakäyttöhaarukoilla ja -veitsillä. Mielestäni se ei ole ihmisarvoista ruokakulttuuria. Sitä voidaan verrata nykyaikaiseen puupurtiloon. Jos ajattelette, kuinka hankalaa on leikata muoviveitsellä, ja miten haarukassa saa edes mitään pysymään, saati sitten ikäihmisellä ei muutenkaan tahdo syöminen olla kaikkein helpointa.

Meitä käsketään kattamaan ruokapöytä kauniisti. Se lisää ruuan houkuttelevuutta, kun usein laitoksessa olevilla ruokahalu on muutenkin huono.

Uskon, että jokaisessa laitoksessa on tiskikone, jolla pystyy astiat tiskaamaan, eikä tarvitse käyttää kertakäyttöastioita, jotka käytön jälkeen heitetään mustaan muovisäkkiin.

Meillä on useimissa taloyhtiöissä muovinkeräysastiat, kotitalouksia kehotetaan keräämään muovit talteen ja vähentämään muovin kulutusta, samoin kuin valitsemaan kaupasta tuotteita joissa on vähemmän muovia. Koska luonto hukkuu muoviin, samoin kertakäyttöastioita ja -aterimia tulisi välttää. Mikä on näiden laitosten ekologisuus vai eikö heillä ole ympäristöohjelmaa käytössä? Keskustellaan jopa muovisten mehupillien kieltämisestä.

Saunaakaan ei saisi enää lämmittää puilla ja lehmien päästötkin pitäisi saada kuriin. Meidän pitäisi kaikessa ottaa huomioon kulutustottumuksemme. Ei saisi syödä lihaa, vain kasviksia, mutta siihen kuluu energiaa, kun kasvihuoneita lämmitetään tai kerosiinia, kun lentokoneet lennättävät kasviksia ulkomailta.

Kaikessa kehotetaan välttämään kertakäyttötuotteita ja panostamaan kestävään kehitykseen ja kierrätykseen.

Uuden hallituksen yksi päätavoitteista on ilmaston lämpenemisen estäminen. Siinä on kova urakka, Etelä- ja Keski-Euroopan kovat helteet huitelevat paljon yli 40 asteen. Muutenkin sään ääri-ilmiöt, rankkasateet, myrskyt ja kovat helteet ovat esimerkkejä ilmastonmuutoksesta. Kertakäyttömuovi-ruokailuvälineiden ja muutenkin muovin käyttö pitäisi saada minimiin. Netissä on näytetty kuvia meren elävistä, jotka ovat kuolleet, kun sisuskalut ovat aivan täynnä muovia. Samassa jutussa oli koira, joka oli viety eläinlääkäriin vatsakipujen takia. Koiran vatsasta oli löytynyt toistakymmentä tuttia. Koira ei tiennyt, että muovitutti on huonosti sulavaa.

Kirjoittaja on turkulainen maalarimestari.