Lukijan kolumni: Suomen kieli uhattuna

Lukijan kolumni

Ari Kallio

Maailmassa on 7 000 kieltä, joista 90 prosentin uskotaan häviävän sadassa vuodessa. Vaikka suomen kieli on 97:nneksi suurin kieli maailmassa*, senkin asema pienenä kielenä on englannin lisääntyvässä paineessa uhattuna.

Suomen suurin uhka on kuitenkin siinä, että suomalaiset eivät arvosta omaa kieltään. Näin vaikka se on kaunis ja ilmaisurikas kieli.

Koska suomi on myös erittäin looginen kieli, eräs ulkomainen tietokoneasiantuntija oli sitä mieltä, että suomen kielestä pitäisi tehdä koko maailman yhteinen tietokonekieli. Tällä on jotain tekemistä sen kanssa, että Nokian kännyt valtasivat aikoinaan lähes koko maailman.

Miksi todellakin väheksymme omaa kieltämme muun muassa työpaikoilla, yliopistotutkimuksessa ja sekoitamme englannin kielen sanoja jatkuvasti enemmän suomen kieleen?

Miksi pitää sanoa vaikka about, kun noin on aivan hyvä sana tai miksi Karkkikauppa ei kelpaa kaupan nimeksi, vaan pitää olla Candyshop? Ja miksi Suomi on täynnään Citymarketteja? Tai miksi valtio käyttää Trafic management Finland ja Traficom -nimiä suomenkielisen liikenteeseen viittaavan nimen sijaan?

Ja miksi valtionyhtiö Finnairin ulkomaan matkoilla ei saa suomenkielistä palvelua? *

Edellä mainituissa esimerkeissäkin valitettavasti osasyy on, että suomalaiset eivät riittävästi vaadi suomen kielen käyttöä.

Opetusministeriö ehdottaa englanninkielisten lukioiden perustamista. Esillä on myös pakollisen äidinkielen poistaminen ylioppilaskirjoituksista. Eräs kansanedustaja ehdotti englantia Suomen kolmanneksi viralliseksi kieleksi ja Espoossa puuhataan englannille virallista asemaa kaupungissa.*

Tarvittaisiin todellakin uusi kielilaki turvaamaan suomen kieltä. Pitäähän Suomen kielen lautakuntakin sitä jopa "vakavasti uhattuna".

Eräät haluaisivat englannin maailman ainoaksi kieleksi perustellen sitä kansainvälisen vuorovaikutuksen helpottumisella. Maailmasta tulisi tällöin kuitenkin yksitoikkoinen paikka. Kansalliskielien vaaliminen onkin parasta monikulttuurisuutta. Eri kulttuurien kilpailu kehittää myös yhteiskuntia.

Suomen kieli sellaisena kuin se on ei liene pelkkä sattuma vaan sen syntyyn ovat vaikuttaneet paljolti sinisenä siintävät järvenselät, loputtomat metsät, valoisat kesäyöt, talven pimeys ja lumi. Se sopii meidän suomalaisten tavaramerkiksi. Miksi siitä luopuisimme, olkaamme ylpeitä siitä.

Olemmehan sen avulla luoneet maailman vauraimpiin kuuluvan yhteiskunnan.

Kielelliselle alemmuuskompleksille ei löydy mitään järkisyytä. Suomi pärjää valtiona hyvin lähes kaikissa vertailuissa ja on erään selvityksen mukaan keskimäärin maailman 7:nneksi paras maa.

Lisäksi suomella on moneen kieleen, esimerkiksi englantiin verrattuna huomattava etu siinä, että sitä puhutaan ja kirjoitetaan samalla tavalla. Tämän johdosta lapset oppivat nopeammin lukemaan ja kirjoittamaan. Näin säästyy paljon aikaa muuhun oppimiseen.

Kirjoittaja on turkulainen valtiotieteen maisteri.

* Wikipedia, Yle 13.1.19, Kotimaisten kielten keskus