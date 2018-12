Lukijan kolumni: Tie täystyöllisyyteen

LUKIJAN KOLUMNI

Ari Kallio

Työttömyyden ollessa laskussa on hyvä muistaa, että laiva- ja autoteollisuuden hyvä tilanne ei jatkune loputtomiin, joten työttömyyden poistoa ei kannata perustaa talouskasvun varaan, eihän se ole onnistunut viime vuosikymmeninä. Esimerkiksi 2008 voimakkaan nousukauden päättyessä taantumaan työttömiä oli edelleen 200 000. Samoissa lukemissa ollaan nytkin.

Työttömyyden minimointi edellyttää palkkojen joustamista suhdanteiden mukana. Tapana on myös sanoa, että maltillinen työehtosopimus on työllistävä, sitä on myös vaikka riittävän korkea osinkoverotus.

Työttömyys voidaan lopettaa kokonaan, jos palkkoja lasketaan työttömyysprosentin verran. Eli jos vaikka seitsemän prosenttia työvoimasta on työttömänä, palkkoja lasketaan seitsemällä prosentilla ja työnantajat velvoitetaan työllistämään kaikki työkykyiset työttömät. Onhan heillä nyt tähän riittävästi rahaa.

Syntyvät työpaikat ovat vakituisia, täyspäiväisiä ja normaalipalkkaisia.

Jotta työttömyys ei enää nousisi nykymääriin, se poistetaan vuosittain edellä mainitulla tavalla.

Nettopalkkojen laskutarve on paljon pienempi, saavathan työttömät työttömyyskorvauksia ja muita tukia. Nettopalkkojen laskutarve vähenee edelleen, kun muutkin hyvin toimeentulevat tulonsaajat osallistuvat rahoitukseen.

Kaikkein pienimpiä palkkoja ei leikata, jotta toimeentulotuen saajien määrä ei lisäänny.

Automaation eteneminen aiheuttaa myös työttömyyttä vähentäessään työvoimatarvetta. Jos samalla olisi lyhennetty työaikaa, työttömyys olisi vähäisempää.

Koska monissa työpaikoissa on liian vähän työvoimaa ja liian kova työtahti, lisätyövoimasta olisi huomattavaa hyötyä työviihtyvyyden ja työn laadun ja tuottavuuden paranemisena, mikä lisäisi myös Suomen kilpailukykyä.

Ongelmana työttömien työllistämisessä pidetään sitä, että pitkäaikaistyöttömistä jopa kolmasosan arvioidaan olevan työkyvyttömiä.

Jos työtön saa vakituisen työn kunnon palkalla, monen huonokuntoisena pidetyn työkyky ja työhalut palaavat kuitenkin usein, kun hän huomaa, että häntä arvostetaan ihmisenä eikä pakoteta tekemään työtä melkein ilmaiseksi.

Tällaiseen vastikkeelliseen työttömyysturvaan kuitenkin nyt pyritään.

Pahin työmotivaation heikentäjä on palkka, jolla ei tule toimeen ja tarvitaan toimeentulotukea. Pienimpiä palkkoja tulisi muutenkin nostaa työn tarjonnan lisäämiseksi.

Työttömyyden poisto sekä paluu eläkkeeltä työelämään edellyttää runsasta uudelleen koulutusta ja kuntoutusta. Esimerkiksi riittämätön kuntoutus lienee syynä siihen, että 20–34 vuotiaita eläkeläisiä on 23 000, joista 75 prosentilla syynä eläkkeeseen on mielenterveyden häiriö (TS 18.11., Eläketurvakeskus).

Työttömyyden ja syrjäytymisen loppuessa verotusta voidaan lieventää. Palkkavaikutukset lienevät ajan mittaan plussan puolella. Uudistus lopettaa myös velkaantumisen ja takaa hyvinvointiyhteiskunnan säilymisen jopa ilman talouskasvuakin.

Kun ihmisten tulevaisuuden usko näin lisääntyy, lisääntyy varmaan myös syntyvyys.

Kirjoittaja on turkulainen valtiotieteen maisteri.