Lukijan kolumni: Talvisia mietteitä

LUKIJAN KOLUMNI

Eevi Raunio

Tarina kertoo, että rapakon takana ei ole ollenkaan 13:tta kerrosta, koska siellä uskotaan, että numero 13 on huonon onnen tuoja.

Onko meillä kyseessä sama asia, kun suunnitelmissa on bussilinja 13:n lakkauttaminen? Mullinmäen asukkaat saisivat raahustaa Tampereentien varteen, joko uuden tai vanhan. Siellä mäenpäällä asuu huomattava määrä ihmisiä kerros- ja omakotitaloissa.

Tarkoittaako toriparkin rakentaminen sitä, että huononnetaan bussiyhteyksiä, vai halutaanko lisätä oman auton käyttöä, jotta ihmiset menisivät Myllyyn ja Skanssiin?

Moni jättää lapset kastamatta, pidetään jotain nimiäisiä. Sehän on kuin kissan ristiäisissä, tosin kissallani oli jo nimi, kun se muutti luokseni asumaan.

Samoin jätetään lapset rokottamatta, se on vaarallinen polku. Ennen penisilliinin keksimistä lapsia ja aikuisia kuoli paljon tuberkkeliin. Polio, kurkkumätä, tuli-, tuhka- ja isorokko ovat rokotusten myötä lähes kadonneet.

Kun ihmiset matkustavat paljon ympäri maapalloa, he saattavat tuoda tuliaisina jonkun taudin, joka tarttuu rokottamattomaan lapseen. Ainakin tuhkarokon jälkitaudit ovat hyvin vaarallisia. Aivokalvontulehdus saattaa johtaa kuurouteen.

On itsekästä jättää lapsi rokottamatta. Koska se on vaara ympäristölle. Se on sama kuin menisi kovassa räkätaudissa töihin ja pärskisi päin toisia ja saastuttaisi koko työyhteisön.

Vanha viisaus sopii, pidä jalat kuivana. Eli jos jalat kastuvat, niin kurkku ei pidä ja jos kurkku kastuu, niin jalat eivät pidä. Jos jalat kastuvat, vilustut helpommin ja saat flunssan, jos taas juot liikaa alkoholia, niin jalat eivät pidä eli et pysy kunnolla pystyssä.

Näin flunssakaudella monella on omia konsteja. Yksi kastaa villasukat alkoholiin ja laittaa ne sitten jalkaan, toinen laittaa villallasukat jalkaan ja juo alkoholin, toiset uskovat sipulimaitoon tai valkosipuliin. Itse uskon hunajaan.

Jokin aika sitten lehdessä oli, että Turun virkamiehet suunnittelivat parkkimaksujen nostoa, koska parkkimittareiden tuotto oli pudonnut. No korotuksesta ei ehditty vielä tehdä päätöstä eikä pistää sitä täytäntöön, kun polisit kävivät kertomassa kaupungille, että mittarin tyhjentäjät olivat vetäneet välistä. Vanhan sananlaskun mukaan tilaisuus tekee varkaan.

Kirjoittaja on turkulainen maalarimestari.