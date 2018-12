Lukijan kolumni: Mihin olet menossa Suomi?

LUKIJAN KOLUMNI

Hilkka Pulli

Onneksi suomen kielen asemasta on viime aikoina alettu käydä huolestunuttakin keskustelua. Tarvetta tähän suuntaan on ilmennyt siitäkin syystä, että jo useiden vuosien aikana on markkinoille alkanut ilmestyä kirjallista materiaalia, jopa teoksia, joiden sisältö on ollut tulkinnallisesti haastavaa.

Välimerkkien käyttö on näkynyt lähes tyystin kadonneen, samoin isot alkukirjaimet ja repliikkimerkit. Sanat ovat vain vyöryneet yhtenä pötkönä alusta loppuun. Tästä johtuen lukija on ennen sisällön aukeamista joutunut hahmottelemaan tekstin ymmärrettävämpään muotoon.

Se on uutta kielellistä kehitystä, sanovat jotkut. Suurin osa kuitenkin on eri mieltä, haluaa pitää kiinni totutusta ja selkeästä ilmaisutavasta. Sellaista tekstiä lukiessaan ei tarvitse haaskata energiaansa sanajonojen purkamiseen ja ymmärtämiseen, vaan kulissien rakentelu kirjan tapahtumien ympärille on alusta lähtien luonnollista ja mukaansa tempaavaa.

Suomen kieli on meille suomalaisille esi-isiemme perintö. Sen vaaliminen on kunnia-asia. Kielen hienoudet ovat ehtymätön pääoma. Tätä mieltä ovat ulkomaisetkin kieliasiantuntijat.

Suomalaisten pitäisi osata arvostaa omaa identiteettiään vierasperäisten sanojen omaan kieleen ymppäämisen sijaan. Mielenkiintoista on, että samaan aikaan kun suomalaiset alkavat hapuilla vieraiden kielten alueilla, Suomeen muuttaneiden ihmisten halu säilyttää oma kielensä voimistuu.

Vanhat sananparret ”Tyvestä puuhun mennään” ja ” Kuka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa” ja ”Suutari pysyköön lestissään” pätevät näissä kieliasioissakin mainiosti. Menisiköhän noiden tulkinta selkokielelle vaikka jotenkin näin: Jos ei hallitse omaa äidinkieltään ja sen hienouksia, on turhaa kuvitella pystyvänsä ymmärtämään mitään muutakaan kieltä.

Suomen kieli on hyvin rikasta ja vivahteikasta, sen avulla pystyy helposti kuvailemaan niin erilaiset tunteet kuin muuttuvat vuodenajat ja maisematkin; synonyymeja ja erilaisia taivutusmuotoja sanoille löytyy runsaasti.

Kunnioituksesta tätä arvokasta kieltä kohtaan on hyvä muistaa, että sen itsenäistymisen taipaleella on sataakin vuotta pidempi historia: Kun ruotsin kieli vielä oli Suomessa vallalla, suomea käytettiin vain puhekielenä, kunnes keisari Aleksanteri II vuonna 1863 antoi kieliasetuksen, joka nosti suomen kielen lähes samanvertaiseksi ruotsin kanssa.

Vuonna 1900 väestöstä suomenkielisiä olikin 86,8 prosenttia, ruotsia puhuvia 12,9 prosenttia ja venäjää 0,3 prosenttia.

Yhdeksänkymmentä vuotta myöhemmin, vuonna 1990 suomenkielisten osuus oli suurimmillaan, eli 93,5 prosenttia, ruotsia puhuvia oli 5,9 prosenttia ja venäjänkielisiä 0,1 prosenttia.

Viime vuonna 2017 luvut ovat suomen- ja ruotsinkielisten kohdalla laskeneet. Suomenkielisten osuus oli 87,9 prosenttia ja ruotsinkielisten 5,2 prosenttia, 1,4 prosenttia väestöstä puhui venäjää.

Viime aikoina on englanti alkanut vallata alaa jopa suomalaisten arjessa.

Kirjoittaja on turkulainen runoilija.